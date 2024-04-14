إلى أين تتجه أسعار النفط؟.. خبراء يتوقعون شكل الصدمة

إن الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، سوف يؤدي لدفع أسعار النفط للارتفاع مجددا، نتيجة إجبار تجار النفط على إعادة تقييم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي يحتاجون إلى تطبيقها على السوق، بعدما أدت أساسيات العرض والطلب الضيقة إلى دفع أسعار النفط بالفعل إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل.

وقال محللون يوم الأحد، إن من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط يوم الاثنين بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن المزيد من الارتفاع قد يعتمد على كيفية اختيار إسرائيل، والغرب للرد.

ويمثل هجوم إيران على إسرائيل تصعيدا واضحا في الأعمال العدائية من خلال إدخال البلدين في صراع مباشر، بدلا من القتال من خلال الوكلاء. وتقول إيران إن هجومها ردا على قصف سفارتها في سوريا “أختتم” مرحلة العدوان المتبادل، لكن إسرائيل احتفظت بحق الرد، وفق بلومبرغ.

ارتفاع أسعار النفط قبل الرد الإيراني

والأسبوع الماضي، عززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق، ارتفاع أسعار النفط، وساعدت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى 92.18 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر.

وتحدد سعر التسوية في ذلك اليوم مرتفعا 71 سنتا عند 90.45 دولارا، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا إلى 85.66 دولارا، حيث يتم إغلاق التداول يوم الأحد.

توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد الرد

وقال تاماس فارغا من شركة بي في إم للوساطة النفطية لرويترز: “من المعقول توقع أسعار أقوى عند استئناف التداول”.

وأضاف “ومع ذلك، لم يكن هناك أي تأثير على الإنتاج حتى الآن، وقالت إيران إن الأمر يمكن اعتباره منتهيا”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيعقد اجتماعا لزعماء مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى يوم الأحد لتنسيق الرد الدبلوماسي على الهجوم الإيراني.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في مجموعة UBS Group AG: “قد ترتفع أسعار النفط عند الافتتاح، فهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها إيران إسرائيل من أراضيها”.

وأضاف:” إلى متى سيستمر أي ارتداد سيعتمد أيضًا على الرد الإسرائيلي”.

ويتم استئناف التداول في الساعة 6 مساءً بتوقيت نيويورك يوم الأحد، ولقد تم بالفعل أخذ خطر وقوع هجوم إيراني مباشر على إسرائيل في الاعتبار جزئيًا على الأقل، حيث تجاوز سعر خام برنت القياسي، 90 دولارًا للبرميل بعد الهجوم على السفارة الإيرانية، ليصل ارتفاع أسعار النفط إلى نسبة 17٪ حتى الآن هذا العام.

20 % من تجارة النفط تمر عبر مضيق هرمز

ولكن بعد الرد الإيراني القوي، سيزيد التجار تركيزهم على التدفقات عبر مضيق هرمز، وهو نقطة عبور رئيسية لنحو 20% النفط العالمي.

والتوتر بشأن الانقطاعات المحتملة هناك يمكن أن يزيد من علاوة مخاطر النفط مع احتمال حدوث زيادات في حالة وقوع أي هجمات على الناقلات.

والأسعار، التي تشمل بالفعل علاوة مخاطر تبلغ حوالي 10 دولارات للبرميل، تستعد للارتفاع، وفقًا لإيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة “FGE” الاستشارية.

وأضافت، أن الأسعار قد تضيف دولارين إلى خمسة دولارات أخرى للبرميل بسبب المخاوف من المزيد من الأعمال الانتقامية الإسرائيلية أو التدخل الإيراني في الشحن حول الخليج العربي.

نمو الطلب يتجاوز معظم التوقعات

وقالت مجموعة فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، الأسبوع الماضي إن نمو الطلب من المرجح أن يتجاوز معظم التوقعات هذا العام.

وفي الوقت نفسه، قال سيب باراك، رئيس السلع في صندوق التحوط Citadel، إنه يتوقع أن تصبح سوق النفط “ضيقة للغاية” في وقت لاحق من هذا العام.

وقال أيهم كامل، رئيس مجموعة أوراسيا الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ستبدأ أسواق الطاقة في التعامل بشكل أكثر جدية مع تهديد توسع الصراع ودوامة الحسابات الخاطئة”.

وشهدت إيران زيادة كبيرة في صادراتها النفطية، وهي المصدر الرئيسي لإيراداتها، خلال إدارة جو بايدن.

وكانت صادرات إيران النفطية، قد انخفضت بشكل حاد خلال فترة إدارة دونالد ترامب، الذي سيتنافس مع بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ومن العوامل الأخرى التي يجب مراقبتها هو أي تأثير على الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20% من حجم إجمالي استهلاك النفط العالمي يوميًا.