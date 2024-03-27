أسعار النفط تتراجع

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم، لتتجه نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية، مدعومة بتقرير صناعي أشار إلى زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط. بحسب بلومبرغ.

وانخفض خام برنت بنسبة 0.6% ليصل إلى 85 دولارًا للبرميل، بينما يتداول خام غرب تكساس الوسيط دون 81 دولارًا.

ويعتقد بعض المحللين أن زيادة المخزونات الأمريكية قد تكون مؤشرًا على ضعف الطلب على النفط، بينما يرى آخرون أن هذه الزيادة مؤقتة.

وتترقب الأسواق الآن بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة والصين، والتي قد تؤثر على اتجاه أسعار النفط في الأيام المقبلة.