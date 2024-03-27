فريق التحرير by فريق التحرير

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أسعار النفط تتراجع

خام برنت دون 86 دولاراً للبرميل بعد انخفاض 0.6%

فريق التحرير by فريق التحرير

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم، لتتجه نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية، مدعومة بتقرير صناعي أشار إلى زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط. بحسب بلومبرغ.

وانخفض خام برنت بنسبة 0.6% ليصل إلى 85 دولارًا للبرميل، بينما يتداول خام غرب تكساس الوسيط دون 81 دولارًا.

ويعتقد بعض المحللين أن زيادة المخزونات الأمريكية قد تكون مؤشرًا على ضعف الطلب على النفط، بينما يرى آخرون أن هذه الزيادة مؤقتة.

أسعار النفط

وتترقب الأسواق الآن بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة والصين، والتي قد تؤثر على اتجاه أسعار النفط في الأيام المقبلة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...