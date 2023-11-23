أسعار النفط تواصل التراجع بعد تأجيل اجتماع أوبك+

واصلت أسعار النفط التراجع لليوم الثاني بعد قرار أوبك+ ارجاء اجتماع وزاري كان من المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج النفط إلى 30 تشرين الثاني / نوفمبر بدلاً من 26 نوفمبر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً بما يعادل نحو 1.18 بالمئة إلى 80.99 دولار للبرميل،بعد تراجعه 4% أمس الأربعاء. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتاً ، أي 1 بالمئة، إلى 76.30 دولار، بعد تراجعه 5% أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر في أوبك+ إن التحالف أرجأ اجتماعاً وزارياً كان من المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج النفط إلى 30 نوفمبر بدلاً من 26 من الشهر نفسه.

ويأتي ارجاء الإجتماع في ظل عدم اتفاق المنتجين على مستويات الإنتاج ومن ثم على التخفيضات المحتملة، وذلك في تطور مفاجئ أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الخام.

وذكرت ثلاثة مصادر في أوبك+ أن هذا مرتبط بدول أفريقية. وقال تحالف أوبك+ بعد أحدث اجتماعاته في يونيو حزيران إن الحدود القصوى للإنتاج في 2024 في أنجولا ونيجيريا والكونجو مشروطة بتقييمات محللين خارجيين.

وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع يوم الأحد المقبل لتحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، مزيدا من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين ومصادر في أوبك+.

واعتبر جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك “يو.بي.إس” أن “الغموض ليس جيداً على الإطلاق للأسواق المالية، إذ ستضطر الأسواق الآن للانتظار لفترة أطول للحصول على صورة واضحة بشأن ما سيفعله أوبك+ العام المقبل”.

وأضاف “كما يظهر تأجيل الاجتماع أن هناك خلافاً في وجهات نظر المشاركين في المجموعة”.

وانخفض خام برنت من نحو 98 دولاراً في أواخر أيلول / سبتمبر تحت وطأة ارتفاع الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.

وكان من المتوقع أن يعقد الاجتماع يوم الأحد في مقر أوبك في فيينا. ولم يذكر بيان المنظمة ما إذا كان الاجتماع سيعقد عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي في 30 نوفمبر، إلا أن ثلاثة مندوبين قالوا إنه من المتوقع أن يعقد بالحضور الشخصي في فيينا.

هل هناك تخفيضات إضافية؟

وكان العديد من المحللين قد توقعوا أن يمدد تحالف أوبك+ على الأرجح تخفيضات إمدادات النفط أو حتى يزيدها في العام المقبل، وقال البعض، ومن بينهم حليمة كروفت المحللة لدى “آر.بي.سي كابيتال” إن السعودية يحتمل أن تطلب من أعضاء آخرين تقاسم الأعباء.

وقالت كروفت هذا الأسبوع “نرى بعض المجال أمام المجموعة لزيادة التخفيضات، لكننا نتوقع أن تسعى السعودية إلى الحصول على بعض النفط من الأعضاء الآخرين لتقاسم عبء التعديل”.

وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إنتاج النفط بنحو خمسة ملايين برميل يوميا، أو قرابة خمسة بالمئة من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022.

ويشمل الرقم خفض السعودية الإنتاج طوعاً مليون برميل يومياً وخفض روسيا صادرات النفط 300 ألف برميل يومياً، وسيستمر خفض الدولتين حتى نهاية 2023.