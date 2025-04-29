أسعار النفط تنخفض إلى 65 دولارا.. تزايد التوقعات باستمرار التراجع

شهدت أسعار النفط الخام، انخفاضا ملحوظا في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع توقعات المستثمرين بشأن نمو الطلب العالمي نتيجة استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وهما أكبر اقتصادين عالميين.​

كما تراجعت أسعار النفط، مع تصاعد التوقعات باتجاه العديد من الدول أعضاء تحالف “أوبك+”، لتسريع زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو المقبل.​

أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، بمقدار 25 سنتا، أي بنسبة 0.4%، لتصل إلى 65.61 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بمقدار 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، مسجلة 61.87 دولار للبرميل.​

وكان كلا الخامين القياسيين، قد شهدا انخفاضا بأكثر من دولار واحد خلال تداولات يوم أمس الاثنين.​

التوترات التجارية تؤثر سلبا على توقعات الطلب

أشار معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته وكالة رويترز، إلى أن السياسات التجارية التي يتبعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والمتمثلة في فرض رسوم جمركية على جميع الواردات، قد زادت من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود خلال العام الجاري.​

وقد ردت الصين، التي كانت الهدف الرئيسي لهذه الرسوم، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد الحرب التجارية بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط الخام في العالم.​

هذا التصعيد دفع المحللين إلى خفض توقعاتهم بشأن الطلب على النفط، والتالي تراجع أسعار النفط بشكل كبير.​

توقعات بتراجع أسعار النفط بسبب زيادة المعروض

قام بنك باركليز، الاثنين، بتخفيض توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2025 بمقدار 4 دولارات، ليصل إلى 70 دولارا للبرميل.

وأشار البنك، إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة، وتغيير استراتيجية الإنتاج لتحالف “أوبك+”، هما من العوامل الرئيسية وراء فائض المعروض النفطي، الذي يُقدّر بمليون برميل يوميًا هذا العام.​

ووفقا لمصادر، فإن العديد من أعضاء تحالف “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“، وحلفاءها، يعتزمون اقتراح تسريع زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو المقبل.​

وفي مذكرة تحليلية، أشار فيليب فيرليجر، محلل أسواق النفط، إلى أنه من المحتمل حدوث انخفاض كبير في أسعار النفط، إذا قامت الدول المصدرة بزيادة إنتاجها.​

ارتفاع محتمل في مخزونات النفط الأمريكية

من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد ارتفعت بنحو 500 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 15 أبريل الجاري، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين الاثنين.​

ومن المقرر، أن يصدر معهد البترول الأمريكي، تقديراته لمخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، على أن تُعلن الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة يوم غد الأربعاء.​