أسعار النفط تقفز 3% بعد استيلاء إيران على ناقلة نفط

قفزت أسعار النفط بعد ظهر اليوم 3% بعد أن استولت إيران على ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان، مما أثار احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.8% إلى 78.9 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3%، إلى 73.7 دولار.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران استولت على ناقلة تحمل الخام العراقي تدعى “سانت نيكولاس” متجهة إلى تركيا يوم الخميس، ردا على مصادرة الولايات المتحدة لنفس السفينة ونفطها العام الماضي، وهي خطوة من المرجح أن تؤجج التوترات الإقليمية.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، إن القوات البحرية الإيرانية استولت على “ناقلة نفط أمريكية” في خليج عمان، بناءً على أوامر المحكمة.

وأضافت الوكالة أن ناقلة النفط “سويس راجان” قامت بسرقة شحنة نفط مملوكة للجمهورية الإسلامية الايراية بتوجيه من الولايات المتحدة ونقلتها إلى أحد الموانئ الأمريكية وجعلتها تحت تصرف هذا البلد.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن ناقلة النفط، التي غيرت اسمها الى نيكولاس “اس تي” ، كانت تحمل النفط في بحر عمان، حينما تم توقيفها صباح اليوم الخميس “إنفاذاً لمذكرة قضائية وموافقة هيئة الموانئ والشحن من قبل القوات البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعويضاً عن سرقة شحنة النفط الايرانية من قبل أمريكا، وتم نقلها إلى احد موانئ الجمهورية الإسلامية لتسليمها إلى السلطات القضائية”.

وتعرفت شركة “تانكر تراكرز“، وهي خدمة مغلومات بحرية خاصة، على السفينة بأنها “سانت نيكولاس” المملوكة لشركة “إمباير” للملاحة ومقرها أثينا، وقالت إنها كانت تحمل نفطاً عراقياً. وكانت تلك السفينة متورطة في السابق في نزاع بين طهران وواشنطن بشأن تورط الناقلة في انتهاك العقوبات الأمريكية. وقالت “إمباير” في تشرين الأول / أكتوبر إنها قامت بتسوية النزاع مع وزارة العدل الأمريكية.