فريق التحرير by فريق التحرير

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أسعار النفط تقفز أكثر من 2% مع شن ضربات جوية على اليمن

قفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.5% إلى 79.36 دولار للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.8% إلى 74.01 دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير

قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة يوم الجمعة مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن رداً على الهجمات التي تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر منذ أواخر العام الماضي. وأكد شهود في اليمن وقوع انفجارات في أنحاء البلاد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 79.36 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.99 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 74.01 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربات الدقيقة هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض الأفراد لهجمات كما أنهم لن يسمحوا “لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر”.

وأضاف أن أستراليا والبحرين وكندا وهولندا دعمت العملية.

وجاءت الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب استيلاء إيران يوم الخميس على ناقلة تحمل نفطاً عراقياً كانت في طريقها إلى تركيا رداً على قيام الولايات المتحدة العام الماضي بمصادرة نفط كانت تحمله الناقلة نفسها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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