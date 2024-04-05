فريق التحرير by فريق التحرير

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أسعار النفط تعزز مكاسبها فوق 90 دولاراً

بلغت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية أمس أعلى مستوياتهما منذ تشرين الأول / أكتوبر وسط توترات جيوسياسية

فريق التحرير by فريق التحرير

تجاوز سعر خام برنت مستوى 91 دولاراً للبرميل اليوم، مما أثر على معنويات العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية مع ترقب المستثمرين لأحدث بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية.

وقد عززت أسعار النفط مكاسبها اليوم إذ طغى تأثير التوترات الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج على حالة الترقب لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر حزيران / يونيو 20 سنتاً أو 0.22 بالمئة إلى 90.85 دولار للبرميل عند الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش بعدما تجاوز مستوى 91 دولاراً لفترة وجيزة. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أيار / مايو 1 سنت إلى 86.60 دولار للبرميل.

وبلغ كلا الخامين عند التسوية يوم الخميس أعلى مستوياتهما منذ تشرين الأول / أكتوبر بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاطر الإمدادات المحتملة.

وقد أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، في إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وشهد الطلب العالمي على النفط نمواً قوياً وصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول، وفق محللي جيه.بي مورجان في مذكرة، وأوضحوا أن تقديراتهم “تشير إلى أن إجمالي استهلاك النفط في مارس بلغ في المتوسط ​​101.2 مليون برميل يومياً، أي ما يزيد 100 ألف برميل يومياً” عن تقديرات سبق أن نشروها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...