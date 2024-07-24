أسعار النفط ترتفع مع تراجع كبير في المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع كبير لمخزونات الخام والوقود الأمريكية، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع بسبب مخاوف من ضعف الطلب العالمي.

غير أن الأسعار أنهت ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض بسبب تراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية وتزايد المخاطر على صعيد الإمدادات جراء حرائق غابات في كندا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول / سبتمبر 1.01 دولار بما يعادل 1.25 بالمئة إلى 82.02 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود أيلول / سبتمبر 95 سنتا أو 1.23 بالمئة مسجلا 77.91 دولار للبرميل.

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 1.6 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين 5.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض 400 ألف برميل. وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 2.8 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة 250 ألف برميل.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب إن تقرير الإدارة “إيجابي للغاية… يشير هذا إلى أن السوق قد تشهد مزيدا من التراجع في مخزونات الخام في المستقبل”.

وأضاف “يبدو أن الطلب يفوق العرض”.

والأسعار تحت ضغط بسبب محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس واستمرار المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إلى إضعاف الطلب العالمي على النفط.

وأظهرت بيانات حكومية أن واردات الهند من الخام، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، تراجعت أيضا في حزيران / يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ شباط / فبراير.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط سبعة بالمئة خلال الجلسات الثلاث السابقة، بينما خسر برنت حوالي خمسة المئة.