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أسعار النفط ترتفع رغم زيادة مخزونات البنزين الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط والعقود الأجلة لخام برنت 0.4 بالمئة إلى 77.88 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4 بالمئة إلى 72.53 دولار للبرميل.

فريق التحرير by فريق التحرير
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، رغم زيادة مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، وذلك وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وليبيا. وفقاً لرويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 بالمئة إلى 77.88 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4 بالمئة إلى 72.53 دولارا للبرميل.

أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

وكانت المخاوف من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وليبيا قد دفعت الأسعار إلى الارتفاع في الأيام الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية 5.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي من الخامس من يناير، مقارنة مع تقديرات المحللين بزيادة قدرها 700 ألف برميل.

أسعار النفط

ومع ذلك ارتفعت مخزونات البنزين 4.9 ملايين برميل ونواتج التقطير 6.9 ملايين، متجاوزة توقعات بزيادة الأولى 2.5 مليون والثانية 2.4 مليون.

ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش، اليوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على أسعار النفط.

أسعار النفط
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فريق التحرير

فريق التحرير

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