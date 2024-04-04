أسعار النفط ترتفع بعد قرار أوبك+

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات الآسيوية المبكرة ليوم الخميس، مدعومة بمخاوف نقص الإمدادات مع استمرار كبار المنتجين في سياسة تخفيضات الإنتاج، بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر حزيران/يونيو 89.51 دولار للبرميل، بزيادة 0.2% عن اليوم السابق، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أيار/مايو إلى 85.59 دولار للبرميل، بزيادة مماثلة.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى هجمات الأزمات السياسية والعسكرية الحاصلة حول العالم ما أدى إلى تقليص إمدادات الوقود، وسط مخاوف من تصاعدها، مع توقعات بتأثير سلبي على إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من إبقاء منظمة أوبك وحلفائها على سياسة تخفيضات الإنتاج دون تغيير في اجتماعهم الأخير، إلا أن بعض الأعضاء تعهدوا بتعويض زيادة الإمدادات في الربع الأول من العام الحالي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات حديثة نموًا قويًا للوظائف والتضخم في الولايات المتحدة، مما قد يُعزز الطلب على النفط، بينما أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حذراً إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مما قد يُؤثّر على أسعار النفط بشكل غير مباشر.