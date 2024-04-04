فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

أسعار النفط ترتفع بعد قرار أوبك+

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، مدعومة بمخاوف من نقص الإمدادات في ظل استمرار تخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين

فريق التحرير by فريق التحرير
أسعار النفط

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات الآسيوية المبكرة ليوم الخميس، مدعومة بمخاوف نقص الإمدادات مع استمرار كبار المنتجين في سياسة تخفيضات الإنتاج، بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر حزيران/يونيو 89.51 دولار للبرميل، بزيادة 0.2% عن اليوم السابق، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أيار/مايو إلى 85.59 دولار للبرميل، بزيادة مماثلة.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى هجمات الأزمات السياسية والعسكرية الحاصلة حول العالم ما أدى إلى تقليص إمدادات الوقود، وسط مخاوف من تصاعدها، مع توقعات بتأثير سلبي على إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من إبقاء منظمة أوبك وحلفائها على سياسة تخفيضات الإنتاج دون تغيير في اجتماعهم الأخير، إلا أن بعض الأعضاء تعهدوا بتعويض زيادة الإمدادات في الربع الأول من العام الحالي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت بيانات حديثة نموًا قويًا للوظائف والتضخم في الولايات المتحدة، مما قد يُعزز الطلب على النفط، بينما أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حذراً إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مما قد يُؤثّر على أسعار النفط بشكل غير مباشر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...