أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما عزز الآمال في طلب قوي على الوقود خلال موسم القيادة الصيفي في أكبر بلد مستهلك للنفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 86.65 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتاً أو 0.43 بالمئة إلى 83.17 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان القياسيان عند الإغلاق أمس الثلاثاء مع تلاشي المخاوف من أن يؤدي إعصار بيريل إلى تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في 28 حزيران / يونيو الماضي.

وأضافت أن مخزونات الخام تراجعت 12.2 مليون برميل إلى 448.5 مليون مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض بنحو 680 ألفا.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 345 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 260 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو.

وصعدت معدلات تشغيل المصافي 1.3 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 2.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 231.7 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بهبوطها 1.3 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 1.5 مليون برميل إلى 119.7 مليون مقابل توقعات بهبوط قدره 1.2 مليون.