أسعار النفط تتكبد أكبر خسائر أسبوعية منذ شهرين

تكبدت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية بنسبة 3% منذ فبراير / شباط بعد أن قللت إيران من شأن هجمات يشتبه بأنها إسرائيلية على أراضيها، في مؤشر على إمكانية تجنب تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً أو 0.21 بالمئة عند التسوية إلى 87.29 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أيار / مايو 41 سنتاً أو 0.5 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 83.14 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولا تسليم حزيران / يونيو 12 سنتاً إلى 82.22 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية يوم الجمعة فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن المكاسب تراجعت بعد أن قللت طهران من شأن الواقعة وأشارت إلى أن ليس لديها أي خطط للرد.

وقال تيم سنايدر، الخبير الاقتصادي لدى شركة ماتادور إيكونوميكس “لم يكن (الهجوم) سوى استعراض كبير، وبالتالي تراجعت الأسواق بالسرعة التي ارتفعت بها”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبدأ تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط اعتباراً من تموز / يوليو المقبل.

ورفع محللون من غولدمان ساكس وكومرتسبنك توقعاتهم لخام برنت يوم الجمعة، مع الأخذ في الاعتبار التوترات الجيوسياسية وكذلك احتمال ارتفاع الطلب وتقييد العرض من قبل أوبك وحلفائها (أوبك +).

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو بي إس: “الطلب على النفط ينمو بوتيرة صحية، وينبغي تقييد العرض بسبب تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لأوبك +”.