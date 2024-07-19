فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

أسعار النفط تتراجع وسط ضعف معنويات المستثمرين

يضعف ارتفاع الدولار الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية من قبل المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

فريق التحرير by فريق التحرير

تراجعت أسعار النفط الجمعة في طريقها لتكبد خسائر أسبوعية إذ أثرت مؤشرات اقتصادية متباينة على معنويات المستثمرين ودعمت الدولار.

وانخفض سعر خام برنت 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 84.50 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.10 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي بعد بيانات أقوى من المتوقع عن سوق العمل وأخرى عن التصنيع في الولايات المتحدة. ويضعف ارتفاع الدولار الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية من قبل المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد إن الافتقار إلى إجراءات تحفيز ملموسة خلال اجتماعات سياسة عقدت في الصين، أكبر مستورد للنفط، أثر أيضا على السلع الأساسية.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ من المتوقع بنسبة 4.7 بالمئة في الربع الثاني مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في البلاد.

وفي اليابان، ارتفع معدل التضخم الأساسي في حزيران / يونيو مما يترك الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة في البلاد التي تعد سوق نفط رئيسية.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه ​​خام برنت للتراجع بنحو 0.5 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.1 بالمئة.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم في الجلستين السابقتين بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن انخفاض أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...