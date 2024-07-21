أزمة غاز وشيكة تواجه الدول الأوروبية

يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة غاز مع قرب انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا في نهاية عام 2024 مما سيؤدي إلى تعطيل إمدادات الغاز إلى العديد من الدول الأوروبية، وخاصة سلوفاكيا والنمسا ومولدوفا. وتشير بلومبرغ إلى أذربيجان كمصدر بديل ممكن، ولاستبدال الغاز الروسي، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال والاستفادة من خطوط الأنابيب البديلة، مثل خط أنابيب عبر البلقان وخط أنابيب البلقان. وتبحث الحكومة الأوكرانية عن قرارات بديلة لدعم تشغيل نظام نقل الغاز الأوكراني.

أوليكسي تشيرنيشوف، رئيس مجلس إدارة شركة “نفتوغاز“، أكد ذلك في مقابلة مع موقع “ليغا.نت” قائلا : “أستطيع أن أقول بكل تأكيد أن شركة “نفتوغاز” لن تجدد اتفاقية العبور مع شركة “غازبروم”. نحن لا نجري مفاوضات ولا نخطط للقيام بذلك”. صرح تشيرنيشوف أنه في الوقت الحالي يتم نقل 4% فقط من إجمالي احتياجات الدول الأوروبية من الغاز عبر أوكرانيا عن طريق العبور. وأضاف تشيرنيشوف: “في الواقع، نحن نبحث عن بدائل. على سبيل المثال، اتصلت بنا شركات من أذربيجان. على وجه التحديد، شركة سوكار. ولكن حتى الآن لم يكن هناك قرار نهائي. ومن المبكر الحديث عن ذلك”. تتفاوض أوكرانيا بشأن توريد الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي مع أذربيجان، حيث إنها عازمة على الحفاظ على دورها كدولة عبور مع اقتراب انتهاء صلاحية اتفاقية توريد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا بنهاية العام الجاري، وهو ما يثير نقاشات في أوروبا بشأن إمكانية تجديد الإمدادات الروسية أو البحث عن بديل.

وتستهدف الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات الوقود الروسي بحلول عام 2027. ومع ذلك، لا يزال ما يقرب من نصف إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا ومولدوفا تمر عبر أوكرانيا، ووصل ذلك إلى 13.7 مليار متر مكعب في عام 2023.

سيناريوهات البدائل

بينما يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية إشراك أذربيجان في صفقة عبور مستقبلية، من المقرر أن تنتهي اتفاقية عبور الغاز الحالية لمدة خمس سنوات بين روسيا وأوكرانيا بحلول نهاية عام 2024. وتتوقع شركة ريستاد إنيرجي أن الغاز الروسي سيحتاج إلى إعادة تزويد الغاز إلى أوروبا من خلال مسارات بديلة، مما يتطلب 7.2 مليار متر مكعب إضافية سنويًا من الغاز الطبيعي المسال (LNG) لتحل محل الغاز الذي يمر عبر أوكرانيا. وقد تحدث انقطاعات في الإمدادات قبل الموعد المتوقع في البداية. تعتمد سلوفاكيا والنمسا ومولدوفا بشكل أكبر على أحجام العبور، حيث استوردت نحو 3.2 مليار متر مكعب، و5.7 مليار متر مكعب، و2.0 مليار متر مكعب على التوالي، في عام 2023.

وفي العام الماضي، زود الغاز الروسي المار عبر أوكرانيا دول الاتحاد الأوروبي عبر نقاط الدخول في سلوفاكيا ومولدوفا. وتعمل مولدوفا على تعديل إمداداتها بعد أن اتفقت مع أوكرانيا على تدفق مستمر للغاز الروسي حتى نهاية عام 2025، والذي يتم توريده إلى حد كبير إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا. وفي عام 2023، استوردت البلاد 74٪ من غازها عبر أوكرانيا، وللمرة الأولى، تلقت الغاز من رومانيا والجنوب من خلال تدفقات عكسية عبر خط أنابيب عبر البلقان. كما استوردت شركة الطاقة الإيطالية إيني والمجر الغاز الروسي عبر أوكرانيا، في حين كانت سلوفينيا وكرواتيا من أصغر مستوردي الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

وعندما تنتهي اتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا، فإن طرق الإمداد البديلة الوحيدة لدول وسط وشرق أوروبا ستكون مجرى البلقان ونقطة دخول هورجوس بين صربيا والمجر. وتحرص شركة جازبروم الروسية والمستوردون الأوروبيون على استمرار الإمدادات عبر أوكرانيا، في حين ينفي المسؤولون الأوكرانيون أي نية لعقد اتفاق متجدد مع روسيا. وبدون أذربيجان أو طرف ثالث آخر ينقل الغاز بعد اتفاق مبادلة مع روسيا، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 7.2 مليار متر مكعب من الغاز من سوق الغاز الطبيعي المسال. ويمكن للمحطات في بولندا وألمانيا وليتوانيا وإيطاليا أن تنقل هذه الكميات إلى الدول الأكثر تضررا، مثل سلوفاكيا والنمسا.

وتتوقع شركة ريستاد إنيرجي أن تحتاج النمسا، أكبر مشتري للغاز الروسي في عام 2023، لزيادة الواردات من ألمانيا عبر نقطة دخول أوبركابيل، ومن المتوقع أن تعمل بسعة سنوية قصوى تبلغ 8 مليارات متر مكعب. ومع ذلك، بالنسبة لعام الأساس لشركة ريستاد إنيرجي 2023، فإن سعة الاستيراد في أوبركابيل لن تكون كافية لسد فجوة الاستيراد البالغة 8.53 مليار متر مكعب. في غياب تعديلات قصيرة الأجل للقدرة، سوف تنخفض عمليات عبور الغاز إلى المجر، وسوف تتوقف التدفقات الخارجة إلى إيطاليا. وإذا توقفت جميع تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، فسوف تحتاج النمسا إلى استيراد ما يصل إلى 2.5 مليار متر مكعب من إيطاليا عبر معبر أرنولدشتاين-تارفيسيو. تتمتع إيطاليا بالعديد من الخيارات لاستبدال خطوط أنابيب الغاز الروسية، وقد حققت إلى حد كبير الاستقلال عن العبور الأوكراني. ومع ذلك، سوف تكون البلاد مطالبة بتوريد حوالي 3.75 مليار متر مكعب لسلوفاكيا والنمسا. ويمكن أن تأتي هذه الإمدادات الإضافية من وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة في رافينا – 5 مليارات متر مكعب سنويًا من عام 2025 – و1.23 مليار متر مكعب من إمدادات خطوط الأنابيب عبر تونس.