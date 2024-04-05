مصر تتخذ خطوة نادرة لتجنب أزمة الغاز في الصيف

بدأت مصر شراء الغاز الطبيعي المسال، في خطوة نادرة من جانب الدولة المصدرة للوقود لتجنب حدوث أزمة الغاز هذا الصيف.

وتدرس الحكومة المصرية، استئجار سفينة تغويز بهدف تأمين المزيد من إمدادات الغاز قبل بداية فصل الصيف، على أن تستقر السفينة، وهي وحدة عائمة تعيد تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية، في خليج السويس، وذلك لتجنب حدوث أزمة الغاز التي حدثت خلال الصيف الماضي، وفق تصريحات مسؤول حكومي لمواقع محلية.

مصر تبدأ الاستيراد لتجنب أزمة الغاز

استوردت مصر ما لا يقل عن شحنتين من الغاز الطبيعي المسال، والتي تنوي إعادة تحويلهما إلى صورة الغاز الطبيعي في منطقة العقبة الأردنية قبل وصولها إلى مصر الشهر المقبل، وفق ما نقله بلومبرغ عن مصادر وصفهم بالتجار المطلعين على الأمر.

وتعتبر أسعار الغاز الطبيعي في العالم مناسبة حاليا، وتراجعت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 20٪ هذا العام مع ضعف الطلب مع انتهاء فصل الشتاء في أوروبا، وهو ما يعتبر مناسبا لخطط مصر لتخزين المزيد من الشحنات قبل الصيف.

ويمكن أن يسهل مهمة مصر في استيراد كميات كبيرة من الغاز، هو حصولها على خطة إنقاذ دولية بقيمة 50 مليار دولار، مما يساعد في تخفيف أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويمنحها الأموال اللازمة لتعزيز الواردات وخاصة الغاز المسال.

العودة كمركز لتصدير الغاز الطبيعي

وكانت مصر قد ودعت عصر تأجير وحدات التغويز عندما أنهت عقدها مع شركة هوج جالانت النرويجية في عام 2018، إذ أوقفت الحكومة واردات الغاز على خلفية اكتشاف حقل ظهر، وهو ما ساهم في عودة مصر كمركز لتصدير الغاز الطبيعي في المنطقة.

لكن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، وحدثت أزمة الغاز لأول مرة من 2028، وهو ما قال وزير البترول المصري، طارق الملا في فبراير الماضي، إنه بسبب الانخفاض الطبيعي في حقوله.

ترشيد الاستهلاك وقطع الكهرباء

وتسبب قرار الحكومة المصرية، الصيف الماضي بترشيد استخدام الغاز الطبيعي نتيجة حدوث أزمة الغاز لتراجع الإنتاج المحلي في التحول من التصدير إلى الاستيراد.

وقد ترتب على ذلك القرار تطبيق إجراءات قطع الكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية لمدد تصل إلى ساعتين يوميا.

ومن المقرر عودة العمل بتلك الإجراءات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر عقب توقفها منذ بداية رمضان، وفق تصريحات مصدر بقطاع الكهرباء المصري أمس.

وأرجع المصدر عودة قرار استئناف تخفيف الأحمال لزيادة التكاليف بعد تعويم الجنيه، في محاولة لتجنب حدوث أزمة الغاز مرة أخري، واستنفاد احتياطي الغاز الطبيعي قبل أشهر الصيف التي تشهد وصول استهلاك الطاقة إلى ذروته.

وكان العام 2023، هو الأكثر سخونة على الإطلاق، ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ.

وإلى جانب استخدام الغاز في الطاقة، تحتاج البلاد إلى الغاز لتغذية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل إنتاج الأسمدة.