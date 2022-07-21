أرتفاع أرباح “الدريس” 27.5% في الربع الثاني من 2022

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات “الدريس”، الخميس، عن ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثاني من 2022 بنسبة 27.5% بعد اقتطاع الزكاة والضريبة، ليصل إلى قرابة 45.9 مليون ريال سعودي، مقابل 36 مليون ريال في الفترة نفسها من 2021.

وأشارت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، إلى إن سبب الارتفاع في صافي الربح، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل.

وأضافت أن ذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى وخسائر الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة وانخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية ومصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 37.5% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 2.99 مليار ريال مقارنة بنحو 2.17 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح “الدريس” بنسبة 26.44% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 62.4 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وخلال النصف الأول من 2022، ارتفع صافي أرباح شركة “الدريس” بنسبة 43.8% إلى 108.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح بلغت 75.3 مليون ريال في النصف الأول من 2021.