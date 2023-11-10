أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي 5.2 مليار درهم في الربع الثالث لعام 2023

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها حققت إيرادات فصلية قياسية بقيمة 9.4 مليار درهم، خلال الربع الثالث من 2023، وبينت أن أرباحها التشغيلية بلغت3.7 مليار درهم، في حين وصل إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 5.2 مليار درهم.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي إيراداتها على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ 22.2 مليار درهم، وإجمالي الأرباح التشغيلية 6.9 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 11.2 مليار درهم.

وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي في بيان لها إنه بنهاية الربع الثالث من عام 2023، ارتفع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بمبلغ 754 مليون درهم ليصل إلى 9.8 مليار درهم، بزيادة قياسية تصل إلى 8.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي أفضل النتائج الفصلية في تاريخها التشغيلي وسجلت العديد من الإنجازات المهمة والأرقام القياسية خلال الربع الثالث من عام 2023 حيث يمكنها تغطية توزيعات الأرباح للمساهمين عن النصف الثاني من 2023 من أرباح الربع الثالث فقط. #أخبار_ديوا pic.twitter.com/m5bHe7GBzg — DEWA | Official Page (@DEWAOfficial) November 10, 2023

وأرجعت الهيئة أسباب ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثالث إلى 9.4 مليار درهم بزيادة قدرها 10.2%، بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة الإيرادات من محفظة أصول الهيئة الأخرى.

وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة في الربع الثالث من العام الجاري 18.897 تيراوات ساعة، مقارنة بـ 17.375 تيراوات ساعة في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة تصل إلى حوالي 8.8%، وحافظت الهيئة على معدل اعتمادية قياسي بلغ 99.5% في إنتاج الطاقة. وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة النظيفة خلال الربع الثالث 1.626 تيراوات ساعة، بزيادة قدرها 29.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وبلغ المعدل الحراري الإجمالي (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الربع الثالث 8,042 وحدة حرارية بريطانية/كيلووات ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي، ويعكس زيادة الكفاءة التشغيلية نتيجة جهود الهيئة الحثيثة في مجال الاستدامة.

وخلال الربع الثالث من 2023، بلغ حجم إنتاج المياه المحلاة 38.7 مليار غالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحتى تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2023، قدمت الهيئة خدماتها إلى 1,200,312 متعاملاً، بزيادة 57,159 (5%) حساباً مقارنة بنفس التاريخ في عام 2022 وزيادة 15,601 حساب عن الربع الثاني من عام 2023.

على الرغم من تضاعف تكاليف التمويل، إلا أن صافي أرباح الهيئة في الربع الثالث من العام الجاري تجاوز أرباح الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 6.9%. ويمكن تغطية توزيعات الأرباح نصف السنوية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2023 من أرباح الربع الثالث فقط.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 7.4% مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الطلب على الكهرباء بنسبة 6.4%، ونمو الطلب على المياه بنسبة 5.7%، ونمو إيرادات خدمات التبريد بنسبة 9.5%. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإنتاج 4.771 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة، بزيادة قدرها 34.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

مواصلة النمو

وبنهاية الربع الثالث من عام 2023، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي 15.1 جيجاوات، منها 2.6 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة. وخلال الربع الثالث، أضافت الهيئة 200 ميجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة.

بحلول عام 2030، ستضيف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة 240 مليون غالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 730 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.

كما تهدف الهيئة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية من الكهرباء إلى 20 غيغاوات، منها 5 غيغاوات من مصادر الطاقة المتجددة، أي أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة ستصل إلى 25%.

خفض الانبعاثات

منذ بداية العام الجاري، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في خفض 1.29 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الإنتاج التابعة لها التي تعمل بالغاز الطبيعي، و1.8 مليون طن من المراحل قيد التشغيل في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

سياسة توزيع الأرباح

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح في هيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم، على مدى السنوات الخمس الأولى، اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2022، حيث يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري نيسان/إبريل وتشرين الأول/أكتوبر من كل عام. وبتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قامت الهيئة بتوزيع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم للمساهمين عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومن المتوقع توزيع الدفعة التالية من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 خلال شهر نيسان/إبريل 2024.