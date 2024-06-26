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أرباح “قطر للطاقة” تتراجع 32% إلى 27.9 مليار دولار في 2023

تهدف قطر إلى الوصول إلى إنتاج 142 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في 2030 مقابل 77 مليون طن حالياً.

فريق التحرير by فريق التحرير

تراجعت أرباح شركة قطر للطاقة الصافية بنسبة 32% إلى 101.9 مليار ريال (27.96 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع العام 2022 حينما قفزت أسعار الغاز عقب غزو روسيا أوكرانيا.

وأعلنت قطر، وهي من أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً، عن زيادة إضافية في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في شباط / فبراير سترفع خططها الأصلية بواقع 16 مليون طن متري سنوياً. وتهدف قطر إلى الوصول إلى 142 مليون طن متري في 2030 مقابل 77 مليون طن حالياً.

واشتدت المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال بين قطر والولايات المتحدة بعد قرار أوروبا التخلص من اعتمادها على خط أنابيب الغاز الروسي عقب غزو موسكو أوكرانيا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...