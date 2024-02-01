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أرباح شل تتراجع 30% في 2023

تراجعت أرباح شل بنسبة 30% في عام 2023، لكنها تمكنت من الحفاظ على استقرارها من خلال زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

فريق التحرير by فريق التحرير
شل

أعلنت شركة شل، الخميس، تحقيق أرباح بقيمة 28 مليار دولار عن عام 2023، بانخفاض 30% عن الرقم القياسي للعام السابق، حيث تراجعت أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، فإن الشركة تمكنت من زيادة توزيعات أرباحها وإعادة شراء أسهمها.

أدى تراجع أسعار النفط والغاز إلى انخفاض أرباح شل بنسبة 30% في عام 2023. ومع ذلك، فإن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح قدرها 7.3 مليار دولار في الربع الرابع، متجاوزة توقعات المحللين البالغة ستة مليارات دولار.

ساعدت النتائج القوية لتداول الغاز الطبيعي المسال في الربع الرابع على تعويض النتائج الضعيفة للتكرير وتداول النفط.

في محاولة لتخفيف تأثير تراجع أسعار النفط والغاز، أعلنت شل زيادة توزيعات أرباحها بنسبة 4% عن الربع السابق إلى 0.344 دولار للسهم، بزيادة 20% على أساس سنوي. كما أعلنت الشركة عن إعادة شراء 3.5 مليار دولار أخرى من أسهمها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

تراجعت أرباح الشركة بنسبة 30% في عام 2023، لكنها تمكنت من زيادة توزيعات أرباحها وإعادة شراء أسهمها.

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فريق التحرير

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