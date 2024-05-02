أرباح شل تتجاوز التوقعات عند 7.7 مليار دولار

سجلت شركة شل أرباحاً معدلة للربع الأول بلغت 7.7 مليار دولار، متجاوزة التوقعات بقوة، بفضل تداول قوي للنفط وارتفاع هوامش التكرير.

وأعلنت الشركة أنها ستعيد شراء أسهما بقيمة 3.5 مليار دولار أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بمعدل مماثل للربع السابق، فيما بقيت توزيعات أرباحها النقدية دون تغيير.

وقال وائل صوان الرئيس التنفيذي لشركة شل في بيان إن “شل حققت أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً في فصل آخر بما يوضح تركيزنا المستمر على تقديم قيمة أكبر بانبعاثات أقل”.

وتوقع محللون أن تبلغ أرباح الربع الأول المعدلة 6.46 مليار دولار، مقابل 9.65 مليار دولار في العام السابق.

وكانت الشركة حققت أرباحاً قيمتها 7.3 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023، مدعومة بتداولات قوية للغاز الطبيعي المسال.

وارتفع سهم شل 14% هذا العام حتى الآن، مدعوماً بجهود صوان لخفض التكاليف وتركيز الشركة على عملياتها الأكثر ربحية.