أرباح إيني في الربع الرابع لعام 2023 تفوق التوقعات

أعلنت شركة إيني الإيطالية للطاقة اليوم عن تحقيقها أرباحًا معدلة في الربع الرابع من عام 2023 بلغت 1.64 مليار يورو (1.8 مليار دولار) متجاوزة توقعات المحللين، مدعومة بأداء قوي لأعمالها في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال.

وتُعد هذه النتائج إنجازًا هامًا لشركة إيني، حيث تُظهر قدرتها على الاستمرار في تحقيق النمو حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتعكس هذه الأرباح القوية استراتيجية إيني المُحكمة في الاستثمار في مجالات الغاز والغاز الطبيعي المسال، والتي مكنتها من الاستفادة من الظروف السوقية الحالية.

فقد ارتفعت أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال بشكل كبير خلال عام 2023، مدعومة بعوامل مثل الحرب في أوكرانيا وزيادة الطلب العالمي على الطاقة.

وقد استفادت إيني من هذه الظروف من خلال زيادة إنتاجها من الغاز والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى توسيع نطاق أعمالها في هذه المجالات.

وبلغت الأرباح الصافية السنوية لشركة إيني 8.3 مليار يورو، بزيادة 23% عن عام 2022، مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة.

وتُعد هذه الزيادة هي الأولى منذ عام 2018، وتُشير إلى قدرة إيني على تحقيق نمو مستدام في المستقبل.

وتعكس هذه النتائج الإيجابية التزام إيني بالاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتخطط الشركة لزيادة استثماراتها في هذه المجالات خلال السنوات القادمة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.

وتُعد إيني من أكبر شركات الطاقة في العالم، ولديها عمليات في أكثر من 70 دولة.

وتُوظف الشركة أكثر من 80 ألف شخص، وتُساهم بشكل كبير في الاقتصاد الإيطالي.