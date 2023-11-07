تراجعت أرباح شركة “أرامكو السعودية” بنسبة 23.2% خلال الربع الثالث إلى 122.2 مليار ريال (32.6 مليار دولار)، لكنها مع ذلك جاءت أعلى من التوقعات التي أشارت إلى تحقيق أرباح فصلية بقيمة 111.5 مليار ريال.



قالت “أرامكو“، إن تراجع الأرباح يعكس بشكل رئيسي تأثير انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، مشيرة إلى أن ذلك قابله جزئياً انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض متوسط معدل الريع الفعلي وانخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.



أوضحت “أرامكو”في إفصاح لها على موقع “تداول”، أن إيراداتها الفصلية تراجعت بنسبة 22% إلى 424.1 مليار ريال (113 مليار دولار)، وهي أيضاً أعلى من متوسط توقعات المحللين عند 417 مليار ريال.





بلغ إنتاج عملاق النفط السعودي من المنتجات الهيدروكربونية خلال الربع الثالث من العام الجاري، 12.8 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً، وذلك “بفضل استمرار الشركة في تنفيذ أعمالها بموثوقية وكفاءة عالية” بحسب ما جاء في البيان التوضيحي للنتائج المالية المعلنة، والذي أشار إلى أن الشركة حقّقت تقدماً استراتيجياً على صعيد التوسع في الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لتبلغ 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، من خلال مواصلة أعمال الهندسة والشراء والإنشاء المتعلقة.



قالت “أرامكو” إنه في الوقت الذي يُرجّح فيه أن يحقق الطلب على الطاقة نمواً على المدى المتوسط إلى البعيد، تواصل الاستثمار في مجموعة أعمالها المتكاملة والمتنامية من خلال البرنامج الرأسمالي الأكبر في تاريخها، حيث بلغت النفقات الرأسمالية خلال الربع الثالث 41.4 مليار ريال (11 مليار دولار)، وهو ما يعكس عزم “أرامكو السعودية” على تلبية الطلب المتزايد “من خلال اغتنام فرص استثمارية فريدة”.



تعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر في بيان صحفي: “تعزز نتائجنا المالية القوية قدرة أرامكو السعودية على تحقيق قيمة ثابتة لمساهمينا، ونحن مستمرون في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمالنا، وتلبية احتياجات العملاء.



و خلال الربع الثالث، تم الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز، إلى جانب الإعلان عن نيتنا دخول سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية. وتُظهر هذه الاستثمارات المخطط لها مدى طموحنا والنطاق الواسع لأنشطتنا، وتنفيذ إستراتيجيتنا بصورة منضبطة. كما إنني مهتم بالتقدم الذي نحرزه حيث أعتقد أنه سيكمل توسيع قدراتنا في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودنا المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق.



وأضاف الناصر، “نعتزم مواصلة الاستثمار عبر سلسلة المواد الهيدروكربونية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين أعمالنا، وتعزيز تطوير حلول الطاقة الناشئة، وذلك نهج راسخ في قناعتنا بأن خطة تحوّل الطاقة المتوازنة والقوية يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المناطق الجغرافية، من أجل تجنّب الفوارق بين مستهلكي الطاقة العالميين”.

يذكر أن أرباح شركة أرامكو السعودية تنخفض بنسبة 23% بالربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، إلى 122 مليار ريال، وهي أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 111.5مليار ريال.

وذلك بعدما هبطت إيرادات الشركة بنسبة 22% على أساس سنوي في الربع الثالث لتصل إلى 424 مليار ريال، لتتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 417 مليار ريال.

الشركة أعلنت عن توزيعات أرباح بقيمة 110.18 ملیار ريال (29.38 مليار دولار)، تشمل توزيعات أساسية بمبلغ 73.16 ملیار ريال، وأخرى مرتبطة بالأداء بمقدار 37.02 ملیار.