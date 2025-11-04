أرباح أرامكو أكثر من أرباح جميع شركات نفط العالم مجتمعة

تفوقت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط بأرباحها على أرباح جميع شركات النفط العاملة في مجال النفط مجتمعة.

وقال تقرير لقناة “الإخبارية” السعودية عبر تغريدة في منصة إكس إن أرامكو السعودية تصدرت شركات النفط العالمية في الربع الثالث من العام 2025.

وبلغت أرامكو أكثر من 27 مليار دولار، تشكل 53.5% من إجمالي أرباح كبرى شركات النفط العالمية.

• أرامكو 27 مليار دولار

• إكسون موبيل: 7.5 مليار دولار

• شل: 5.4 مليار دولار

• توتال إنرجيز: 3.7 مليار دولار

• شيفرون: 3.5 مليار دولار

وكانت شركة أرامكو أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2025 محققة صافي دخل بلغ 104.9 مليارات ريال (28.0 مليار دولار) مقارنة بـ 104.0 مليار ريال (27.7 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 2024 مبينة أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت (135.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) مقارنة بـ 132.1 مليار ريال (35.2 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وكان محللون توقعوا في وقت سابق أن تصل ارباحها إلى دون الـ 100 مليار ريال.

وأوضحت أرامكو عملاق النفط السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن التدفقات النقدية الحرة بلغت (88.4) مليار ريال (23.6 مليار دولار) في حين بلغت في الربع الثالث من العام 2024 نحو 82.5 مليار ريال ما يعادل (22.0 مليار دولار أمريكي)، مشيرة إلى أن نسبة المديونية بلغت (6.3%) في 30 سبتمبر/أيلول 2025، مقارنة مع 6.5% في 30 يونيو/حزيران 2025.

وأعلن مجلس إدارة أرامكو عن توزيعات أرباح أساسية للربع الثالث من العام 2025 بقيمة 79.3 مليار ريال أي ما يعادل 21.1 مليار دولار، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال ما يعادل 0.2 مليار دولار أمريكي)، تُدفع في الربع الرابع.

وذكر أرامكو أن الإعلان عن الاستثمار المخطط له في شركة هيوماين يُبرز الاستراتيجية الرقمية ويفتح المجال أمام إمكانات جديدة لتحقيق القيمة، مبينة أن تعديل مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع بزيادتها من أكثر من 60% إلى نحو 80% بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات الإنتاج في العام 2021، يؤدي إلى إجمالي متوقع للغاز والسوائل المصاحبة، بنحو ستة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميًا، مؤكدة أن إتمام صفقة مشاريع المعالجة والنقل في الجافورة البالغة 41.8 مليار ريال (11.1 مليار دولار) يُبرهن القيمة الاستثمارية الجاذبة لتوسع أرامكو السعودية في مجال الغاز غير التقليدي.

وأوضحت أن الاستثمار الأولي وتأسيس شركة فوجيان سينوبك أرامكو للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة يعكس التقدم في أعمال التوسع الإستراتيجي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، منوهة بأن الإقبال على إصدار صكوك دولية بقيمة 11.25 مليار ريال (3.0 مليارات دولار)، يُبرز ثقة المستثمرين في المرونة المالية والمركز المالي القوي لأرامكو السعودية.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “أثبت أداء أرامكو السعودية في الربع الثالث -ولله الحمد-، مجددًا قدرتها على التكيّف مع حقائق السوق الجديدة، حيث عملنا على زيادة الإنتاج بتكلفة إضافية طفيفة، وقمنا بتوريد النفط والغاز والمنتجات المرتبطة بهما بشكل موثوق والتي يعتمد عليها عملاؤنا، وهو ما أسهم في الأداء المالي القوي ونمو الأرباح الفصلية”.

وأكد “الناصر” مواصلة تعزيز قدرات أرامكو في قطاع التنقيب والإنتاج، مع اكتمال عددٍ من مشاريع النفط والغاز الكبرى، مؤخرًا، أو من المقرر أن تدخل حيز التشغيل قريبًا، معلنًا عن ارتفاع التوقعات لغاز البيع، حيث المستهدف الآن النمو في الطاقة الإنتاجية لغاز البيع بنحو 80% بين العامين 2021 و2030، مستفيدين من الإمكانات المتقدمة لديها، ويأتي جزءاً من ذلك من توسعة مشروع الغاز غير التقليدي في الجافورة، الذي استقطب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين.

وأضاف “تظل استراتيجيتنا تركز على النمو المعزز للقيمة مع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحقيق تكامل وثيق بين أعمالنا، والاستفادة من التطورات التقنية لاستكشاف فرص تجارية جديدة، ويدعم هذا النهج استخدامنا لحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ونتوقع أن تمضي خطتنا للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة هيوماين في تعزيز الابتكار والتقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي وسريع التطور”.