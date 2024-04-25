صفقة للاستحواذ المتبادل بين أرامكو ورونغشنغ الصينية

وقعت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية “Aramco”، اتفاقية إطارية مع شركة التكرير الصينية “رونغشنغ للبتروكيماويات”، المملوكة للقطاع الخاص لشراء حصص في وحدات كل منهما، حسبما ذكرت شركة التكرير الصينية في بيان على حسابها بتطبيق “وي شات”.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من توقيع الطرفين مذكرة تفاهم في يناير لاستكشاف إمكانية الصفقة.

صفقة الاستحواذ بين أرامكو ورونغشنغ الصينية

سيشهد الإطار استحواذ “أرامكو“، على حصة قدرها 50% في وحدة “نينغبو تشونغجين”، وهي تابعة لشركة رونغشنغ للبتروكيماويات، في حين ستحصل شركة التكرير الصينية على 50% من مصفاة أرامكو السعودية بالجبيل “ساسرف”.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول التفاصيل المالية، أو الجدول الزمني المتوقع للصفقة المحتملة.

مصفاة “ساسرف” ووحدة “نينغبو تشونغجين”

تم تصميم “ساسرف”، لتكون مصفاة للتصدير وهي مملوكة بالكامل لشركة “Aramco”، منذ عام 2019، وتقوم بمعالجة النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية وتنتج 305 آلاف برميل يوميًا من النفط.

أما وحدة “نينغبو تشونغجين بتروكميكال”، ومقرها مقاطعة تشجيانغ هي عبارة عن مجمع للبتروكيماويات ينتج البارازيلين العطري، والأيزوبيوتان، والأكسجين السائل، وفحم الكوك، والهكسان، والبروبيلين، والمواد الكيميائية الأخرى، ويعد السوق الرئيسي للشركة هو الصين.

وأبرمت “Aramco”، العام الماضي، صفقة الاستحواذ على حصة 10٪ في “رونغشنغ للبتروكيماويات”، مقابل 3.4 مليار دولار من خلال شركة أرامكو لما وراء البحار، ومقرها هولندا.

أرامكو مهتمة بمصافي التكرير الصينية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقعت “Aramco”، مذكرة تفاهم مع مجموعة هنغلي الصينية لاستكشاف الاستحواذ على حصة 10٪ في شركة هنغلي للبتروكيماويات التابعة لها.

وقالت العام الماضي إنها تهدف إلى أن تصبح مستثمرًا استراتيجيًا في جيانغسو شينغهونغ للبتروكيماويات من خلال الاستحواذ المحتمل على حصة 10٪ في المصفاة التي تمتلك وتدير مصفاة متكاملة ومجمعًا للبتروكيماويات بطاقة 320 ألف برميل يوميًا.

جاء الاهتمام بشركة Jiangsu Shenghong بعد أسابيع من توقيعها مذكرة تفاهم مع Shandong Yulong Petrochemical لمناقشة الاستحواذ المحتمل على حصة 10٪ في المصفاة التي تعالج 400 ألف برميل/يوم من النفط الخام.