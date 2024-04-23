ماذا قال رئيس أرامكو التنفيذي عن دور الصين في التحول الأخضر؟

أشاد أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لعملاق النفط أرامكو السعودية، بمساهمة الصين في مساعدة الغرب على تحقيق أهدافه الصافية الصفرية.

وفي حديثه أمام مؤتمر الطاقة العالمي، بمدينة روتردام في هولندا، دافع رئيس أرامكو التنفيذي، الاثنين، عن الصين ضد الاتهامات بأنها “تقوم بإغراق” أوروبا بألواح شمسية، وسيارات كهربائية، رخيصة الثمن.

الصين تساهم الغرب في التحول الأخضر

وقال الناصر، إن الصين تساهم في مساعدة الغرب على تحقيق أهدافه الصافية الصفرية، عندما تخفض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، عن طريق تخفيض أسعار الألواح الشمسية.

وأضاف: يمكننا أن نرى الشيء نفسه الآن في السيارات الكهربائية، حيث تتراوح قيمة السيارات الكهربائية الصينية، بين 33 و 50% من قيمة السيارات الكهربائية الأخرى.

وأكد رئيس أرامكو التنفيذي، أننا بحاجة إلى العولمة والتعاون، إذا أردنا تحقيق أهدافنا بتخفيض الانبعاثات الكربونية في مجال الطاقة بحلول عام 2050.

استهلاك الطاقة في الدول النامية بالمستقبل

وقال الناصر: إن صناع القرار الغربيين يسيئون الحكم على استهلاك الطاقة في المستقبل في الدول النامية عندما يضعون الأهداف المناخية.

وأضاف: الكثير من صناع السياسات لا يفهمون ما هو المطلوب وكيف سيتم تحول الطاقة.

وأوضح، أن استهلاك الهيدروكربونات (النفط والغاز) حاليا، يتوزع بين 40% في شمال الكرة الأرضية، و60% في جنوب الكرة الأرضية، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 80% من استهلاك الهيدروكربونات بحلول عام 2050 سيكون في الجنوب، مشيرا إلى أن هذا نمو هائل في هذه المنطقة في العالم.

أرامكو ستستثمر المزيد في أشكال الطاقة النظيفة

وقال الناصر، إن أرامكو سوف تستثمر المزيد في أشكال الطاقة النظيفة لكنها واجهت صعوبات في إيجاد سوق لمنتجات مثل الهيدروجين.

وأضاف: نحن نحاول المساعدة في عملية تحول الطاقة، من خلال جلب الهيدروجين إلى السوق، لكن كما تعلمون، فأنت بحاجة إلى صفقة لمدة 15 إلى 20 عامًا، لبدء الإنتاج، مشيرا إلى أنه عندما حددنا الأسعار وجدنا صعوبة في التوقيع على هذه الاتفاقيات مع العملاء.

ويرى الناصر، أن النقاش حول أهداف المناخ يكون “عاطفيا للغاية”، بينما “يجب أن يكون تركيز الجميع على تقليل الانبعاثات”.