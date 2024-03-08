أرامكو تبحث الاستثمار في أصول الغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة

تجري “أرامكو”، محادثات للاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، حيث تتطلع إلى التنافس على حصة سوقية في سوق الغاز المزدهر، وفق تصريحات مصادر مطلعة على المحادثات، نقلتها رويترز.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إدراج أرامكو، وشل، في القائمة المختصرة من بين شركات أخرى من قبل شركة تيماسيك القابضة السنغافورية لبيع أصول شركة Pavilion Energy التابعة لها لتجارة الغاز الطبيعي المسال.

أرامكو تسعى لاستغلال الفرص في الولايات المتحدة

وتتطلع أرامكو إلى الاستثمار في المرحلة الثانية من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة Sempra Infrastructure في تكساس، بينما تتطلع “أدنوك”، إلى ضخ أموال في منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال في ريو غراندي التابعة لشركة NextDecade الأمريكية للغاز الطبيعي المسال.

ومن غير الواضح ما إذا كانت شركة النفط العملاقة السعودية، تتطلع إلى الحصول على حصص في الأسهم أو اتفاقيات البيع والشراء أو كليهما.

توقعات النمو لسوق الغاز الطبيعي المسال

ومع توقع نمو الطلب على سوق الغاز المسال “فائق التبريد”، بنسبة 50% بحلول عام 2030، فإن أرامكو تسعى لاستغلال الفرص المتاحة في الولايات المتحدة التي أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ومن المتوقع أن تتضاعف قدرة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تقريبًا خلال السنوات الأربع المقبلة، لكن العديد من مطوري مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، واجهوا عقبات مالية لإطلاق محطات التصدير المقترحة الخاصة بهم حيث أصبح المستثمرون وسط ضغوط تنظيمية متزايدة على البنوك للتركيز على البيئة.

وبعد ضغوط من نشطاء المناخ، أوقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يناير الموافقات المعلقة والتطبيقات المستقبلية لتصدير الغاز الطبيعي المسال من المشاريع الجديدة.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن الاستحواذ على أصول الغاز الطبيعي المسال لشركة بافيليون إينرجي سيساعد أرامكو على تحفيز أنشطتها للغاز الطبيعي المسال.