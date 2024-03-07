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أرامكو وشل ضمن قائمة للاستحواذ على أصول الغاز المسال في تيماسيك السنغافورية

أرامكو، وشل، في القائمة المختصرة للاستحواذ على أصول بافيليون إنرجي لتجارة الغاز المسال التابعة لشركة تيماسيك السنغافورية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أدرجت شركة تيماسيك السنغافورية، عملاقا النفط أرامكو، وشل، ضمن قائمة مختصرة من بين شركات أخرى لبيع أصول شركة بافيليون إينرجي التابعة لها لتجارة الغاز الطبيعي المسال، حسبما ذكرت رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر، إن شركة الاستثمار المملوكة للدولة في سنغافورة،”تيماسيك”، تقوم حاليًا بمراجعة العطاءات الخاصة بالأصول، باستثناء أعمال خطوط أنابيب الغاز، ومن أبرز هذ العروض، عرضا عملاقا النفط أرامكو، وشل.

ماذا تستفيد أرامكو وشل من الاستحواذ الجديد

أرامكو وشل ضمن قائمة للاستحواذ على أصول الغاز المسال في تيماسيك السنغافورية

وأضاف المصدر، أن جولة العطاءات النهائية من المرجح أن تتم في الأسابيع المقبلة، قبل الإعلان عن الفائز إذا كان السعر مناسبًا.

وفي أغسطس الماضي، كانت بلومبرغ قد كشفت لأول مرة عن عملية البيع.

وأوضح أحد المصادر أن الاستحواذ على أصول الغاز الطبيعي المسال لشركة “بافيليون إينرجي”، سيساعد “أرامكو”، على تحفيز أعمالها في الغاز الطبيعي المسال.

وتابع:” تتمتع “بافيليون إينرجي” بمحفظة جيدة من منظور الكميات طويلة الأجل، لذا ستكون فرصة جيدة لأرامكو.. كما ستوسع شركة شل محفظتها الضخمة بشكل أكبر”.

بيع شركة بافيليون إينرجي بعد عقد من تأسيسها

أرامكو وشل ضمن قائمة للاستحواذ على أصول الغاز المسال في تيماسيك السنغافورية

وبيع شركة Pavilion Energy يأتي بعد عقد من إنشاء الشركة للتركيز على الاستثمارات المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال، كما أنها تتم في وقت تراجعت فيه الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 40٪ منذ منتصف أغسطس الماضي، مما قد يؤثر على تقييم الصفقة.

واستثمرت شركة بافيليون إينرجي حوالي 1.3 مليار دولار في 3 مناطق للغاز في تنزانيا في عام 2013، بعد وقت قصير من إنشائها.

وباعتبارها واحدة من 4 شركات، عينتها هيئة سوق الطاقة في سنغافورة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، فإن شركة “بافيليون” توفر ثلث الطلب على الطاقة، والغاز الصناعي في سنغافورة من خلال الغاز الطبيعي المسال، والغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب، حسبما يقول موقعها الإلكتروني.

وخلال العام المنتهي في مارس 2023، كانت شركة “بافيليون إينرجي”، غير المدرجة قد سجلت ربحا بعد الضريبة قدره 438 مليون دولار بعد خسارة 666 مليون دولار، في حين ارتفعت الإيرادات 38% إلى 9.09 مليار دولار.

وأظهر الموقع أن قيمة حقوق المساهمين في Pavilion Energy بلغت 3.63 مليار دولار اعتبارًا من مارس 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...