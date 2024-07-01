أرامكو السعودية تعلن اكتشافات نفط وغاز جديدة.. 11577برميل يوميا

أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، عن اكتشاف شركة “أرامكو السعودية“، عدة اكتشافات نفطية جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بطاقة إنتاج 11577 برميل، و28.35 مليون قدم مكعب يوميا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، إن شركة “أرامكو السعودية”، اكتشفت حقلين للنفط غير التقليدي، ومكمن للنفط العربي الخفيف، وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي.

أرامكو السعودية تكتشف 3 حقول جديدة للنفط

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن شركة “أرامكو” عملاق النفط السعودي، اكتشفت في المنطقة الشرقية حقل “اللدام” للنفط غير التقليدي بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدا في بئر (لدام-2) بمعدل 5100 برميل في اليوم، مصحوبًا بنحو (4.9) ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وتابع، أن الشركة اكتُشِف أيضا حقل “الفروق” للنفط غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدا من بئر (الفروق-4) بمعدل 4557 برميلا في اليوم، مصحوبا بنحو (3.79) ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن “أرامكو” اكتشِفت أيضا مكمن “عنيزة ب/ج” في حقل “مزاليج” في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر (مزاليج-62) بمعدل (1780) برميلا في اليوم، مصحوبا بنحو (0.7) مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

اكتشاف 4 حقول غاز طبيعي جديدة بالسعودية

وقال وزير الطاقة السعودي، إنه فيما يتعلق باكتشافات الغاز الطبيعي، فقد اكتُشِف حقل “الجهق” في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من مكمن “العرب-ج” في بئر (الجهق-1) بمعدل (5.3) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن “العرب-د” في البئر ذاتها بمعدل (1.1) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن “أرامكو”، اكتشفت حقل “الكتوف” في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (الكتوف-1) بمعدل (7.6) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (40) برميلا يوميًا من المكثفات، كما اكتُشِف مكمن “حنيفة” في حقل “عسيكرة” في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (عسيكرة-6) بمعدل (4.9) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق في البئر ذاتها من مكمن “الفاضلي” بمعدل (0.6) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (100) برميل يوميًا من المكثفات.