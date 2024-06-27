أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم من حيث الاحتياطيات المؤكدة

تصدرت شركة الطاقة العملاقة “أرامكو السعودية” (Aramco)، قائمة أكبر شركات النفط في العالم من حيث الاحتياطيات المؤكدة، بأرقام تزيد 15 مرة عن أقرب منافس لها.

وكشفت منصة “ستاستيا” (Statista)، وهي منصة إلكترونية ألمانية لجمع البيانات، أن احتياطيات “أرامكو السعودية”، من النفط والغاز تقدر بنحو 259 مليار برميل من المكافئ النفطي لعام 2022.

احتياطيات “أرامكو” تتجاوز احتياطيات 6 شركات نفط كبرى

وتتجاوز احتياطيات “أرامكو” إجمالي احتياطيات شركات “إكسون موبيل“، و”شيفرون”، و”توتال إنيرجيز إس إي”، و”شل بي إل سي”، و”بي بي”، و”إيني”.

وسجلت شركة “إكسون موبيل”، احتياطيات قدرها 17.7 مليار برميل من مكافئ النفط، تليها شركة “شيفرون”، بـ11.2 مليار برميل.

“أرامكو” الشركة الأكثر ربحية في العالم

ويعكس حجم احتياطيات “Aramco” تدفقات إيراداتها، حيث تعد شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة الشركة الأكثر ربحية في العالم، حيث حققت أرباحًا بقيمة 716.2 مليار دولار بين عامي 2016 و2023، بناءً على النتائج المالية السنوية للشركة.

كما أنتجت 12.8 مليون برميل من النفط يوميا في المتوسط ​​في عام 2023.

وشددت Statista على أن أرقام احتياطيات أرامكو السعودية تستند إلى شروط امتيازها، مما يحد من قدرتها على التنقيب والتطوير في مناطق معينة.

احتياطيات المملكة تمثل 20% من مصادر النفط بالعالم

وعلى صعيد منفصل، أفادت Statista أن احتياطيات المملكة النفطية بلغت 40.9 مليار طن في عام 2020.

وذكرت منصة البيانات أن ” المملكة العربية السعودية تمتلك واحدًا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وهو ما يمثل حوالي خمس مصادر النفط التقليدية في العالم”.

انخفاض الاحتياطيات الدولية المؤكدة لـ187 شركة نفط

علاوة على ذلك، وفقًا لدراسة أجرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت الاحتياطيات الدولية المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي لـ187 شركة تنقيب وإنتاج متداولة علنًا بمقدار 5.6 مليار برميل من مكافئ النفط في عام 2022. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 2% بناءً على البيانات المالية السنوية للشركة.

وذكر التحليل، الذي صدر في يوليو 2023، أن الاحتياطيات المؤكدة التي تحتفظ بها هذه الشركات العامة انخفضت بنسبة 9% في عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، لكن الاحتياطيات زادت في عام 2021.

وفي عام 2022، انسحبت بعض شركات النفط الكبرى، بما في ذلك “توتال إينريجز”، و”بي بي”، من روسيا.

أدت عمليات سحب الاستثمارات هذه إلى خفض إجمالي الاحتياطيات المؤكدة التي أبلغت عنها شركات التنقيب والإنتاج بمقدار 12 مليار برميل من مكافئ النفط في ذلك العام.

في 2 يونيو 2024، بدأت “Aramco”، بيع أسهم تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار في الطرح العام الثاني للشركة.

وتم تحديد السعر النهائي لبيع الأسهم الثانوية عند 27.25 ريال سعودي (7.26 دولار)، وبلغ تخصيص الشركة للمستثمرين الدوليين 0.73% من إجمالي الأسهم بعد الانتهاء من الإصدار الجديد.