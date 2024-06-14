أرامكو للتجارة تمد شركة أمريكية في تكساس بكميات إضافية من النفط

قالت شركة “إف.تي.إيه.آي إنفراستركتشر” (FTAI Infrastructure LLC)، المتخصصة في الشحن البري والخدمات اللوجستية، إن شركة تابعة لها وقعت اتفاقية، مع وحدة تجارة تابعة لشركة أرامكو السعودية ” Aramco Trading Americas “، يستمر لعدة سنوات، لزيادة إمدادات النفط الخام لمحطتها الرئيسية في تكساس.

أرامكو للتجارة تورد كميات إضافية من النفط لمحطة بتكساس

وأضافت الشركة الأمريكية، أن الاتفاقية، تتضمن توريد وحدة تجارة تابعة لشركة أرامكو السعودية “Aramco”، كميات إضافية من النفط الخام لمحطة “مين ترمينال” التابعة لها في تكساس.

وأوضحت الشركة، في بيان الخميس، نشر على موقعها بالإنترنت، أن شركة “جيفرسون إنرجي” التابعة لها، سوف تستلم من ” Aramco Trading Americas “، إمدادات إضافية من النفط الخام في محطتها في “بومونت” بتكساس، عن طريق دمج قدرة التدفق ثنائي الاتجاه في خط أنابيب “ساذرن ستار”.

أرامكو تعمل على توسيع نشاطها في تداول النفط الخام

استحوذت ” Aramco” السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، العام الماضي، على شركة “موتيفا تريدنج” الأمريكية، وبعدها أطلقت شركة ” Aramco Trading Americas “.

وتعمل ” Aramco”، على توسيع نشاطها في تداول النفط الخام، وبدأت في فبراير الماضي، تداول درجة من درجات النفط الخام الأمريكي، والتي تساعد في تحديد سعر خام برنت القياسي.

وأصبحت أمريكا، أكبر منتج للنفط في العالم، بسبب ثورة تقنيات استخراج النفط الصخري خلال الـ 15 عاما الماضية، ما جعلها تتحول من مستورد للنفط، إلى مصدر رئيسي.