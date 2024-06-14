فريق التحرير by فريق التحرير

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أرامكو للتجارة تمد شركة أمريكية في تكساس بكميات إضافية من النفط

أرامكو للتجارة توقع اتفاقية مع شركة “جيفرسون إنرجي” لتوريد كميات إضافية من النفط لمحطتها في تكساس.

فريق التحرير by فريق التحرير

قالت شركة “إف.تي.إيه.آي إنفراستركتشر” (FTAI Infrastructure LLC)، المتخصصة في الشحن البري والخدمات اللوجستية، إن شركة تابعة لها وقعت اتفاقية، مع وحدة تجارة تابعة لشركة أرامكو السعودية ” Aramco Trading Americas “، يستمر لعدة سنوات، لزيادة إمدادات النفط الخام لمحطتها الرئيسية في تكساس.

أرامكو للتجارة تورد كميات إضافية من النفط لمحطة بتكساس

أرامكو للتجارة تمد شركة أمريكية في تكساس بكميات إضافية من النفط

وأضافت الشركة الأمريكية، أن الاتفاقية، تتضمن توريد وحدة تجارة تابعة لشركة أرامكو السعودية “Aramco”، كميات إضافية من النفط الخام لمحطة “مين ترمينال” التابعة لها في تكساس.

وأوضحت الشركة، في بيان الخميس، نشر على موقعها بالإنترنت، أن  شركة “جيفرسون إنرجي” التابعة لها، سوف تستلم من ” Aramco Trading Americas “، إمدادات إضافية من النفط الخام في محطتها في “بومونت” بتكساس، عن طريق دمج قدرة التدفق ثنائي الاتجاه في خط أنابيب “ساذرن ستار”.

أرامكو تعمل على توسيع نشاطها في تداول النفط الخام

أرامكو للتجارة تمد شركة أمريكية في تكساس بكميات إضافية من النفط

استحوذت ” Aramco” السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، العام الماضي، على شركة “موتيفا تريدنج” الأمريكية، وبعدها أطلقت شركة ” Aramco Trading Americas “.

وتعمل ” Aramco”، على توسيع نشاطها في تداول النفط الخام، وبدأت في فبراير الماضي، تداول درجة من درجات النفط الخام الأمريكي، والتي تساعد في تحديد سعر خام برنت القياسي.

أرامكو للتجارة تمد شركة أمريكية في تكساس بكميات إضافية من النفط

وأصبحت أمريكا، أكبر منتج للنفط في العالم، بسبب ثورة تقنيات استخراج النفط الصخري خلال الـ 15 عاما الماضية، ما جعلها تتحول من مستورد للنفط، إلى مصدر رئيسي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...