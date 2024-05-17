أعلنت أرامكو السعودية، اليوم عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية رائدة بهدف تعزيز تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.

تمت مراسم التوقيع على هذه المذكرات أمس، بحضور وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، و جنيفر جرانهولم، وزيرة الطاقة الأمريكية.



وحول هذه المذكرات، قال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو، علي المشاري: “أعلنت أرامكو السعودية عن طموحها لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين 1 و2 لمرافقها المملوكة والمدارة بالكامل بحلول عام 2050. وترى أرامكو السعودية العديد من الفرص لتطوير أعمال طاقة جديدة منخفضة الكربون”.

وأضاف”يمكن للتقنيات المبتكرة واسعة الانتشار أن تساهم في خفض تكاليف تقليل انبعاثات الكربون، ونحن نستثمر في تطويرها من خلال برامج البحث والتطوير ورأس المال الاستثماري واستخدام التقنية. ونعتقد أن تقنيات إيروسيل وسبيريتوس وروندو قد تمتلك القدرة على التوسع عالميًا، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط”.

مذكرات التفاهم التي وقعتها أرامكو السعودية جاءت على النحو التالي:

إيروسيل:

أبرمت أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة “إيروسيل” لتعزيز استخدام تقنيتها في مباني الشركة وأماكن أخرى في المملكة. تشمل الاتفاقية تسريع تبني التقنية، إجراء اختبارات مشتركة لشبكة الأنابيب والمباني على مستوى البلاد، وتسويقها في تطبيقات جديدة مثل خطوط أنابيب الغاز. كما تهدف الشركتان إلى توطين سلسلة التوريد الخاصة بـ”إيروسيل” في المملكة.

سبيريتوس:

اتفقت أرامكو السعودية مع شركة “سبيريتوس” على استكشاف الفرص في مجال التقاط الهواء المباشر. تتميز تقنية سبيريتوس بقدرتها على تقليل تكاليف التقاط الهواء المباشر من خلال تقليل احتياجات الطاقة، جمع الهواء بشكل سلبي، واستخدام مادة ماصة خاصة لإزالة الكربون بكفاءة عالية تصل إلى عشرة أضعاف الأساليب الحالية.

روندو:

وقّعت أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة “روندو” لاستكشاف استخدام البطاريات الحرارية في منشآت أرامكو العالمية.

تهدف هذه التقنية إلى تقليل تكاليف التشغيل ودعم مبادرات تقليل الانبعاثات. بدأت الشركتان دراسات هندسية لأول عملية استخدام صناعي لبطاريات روندو الحرارية، والتي يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات من منشآت أرامكو السعودية، مع إمكانية التوسع ليصل إلى 1 جيجاوات في الساعة.















