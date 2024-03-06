أرامكو وأدنوك تبحثان الاستثمار في مشاريع غاز أمريكية

كشفت وكالة “رويترز” عن مفاوضات تجريها شركة النفط الخليجية العملاقة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للاستثمار في مشاريع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تكثفان فيه المنافسة مع شركات النفط الكبرى حسب ما ذكرت مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر، إن أرامكو السعودية تجري محادثات للاستثمار في المرحلة الثانية من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة “سيمبرا” للبنى التحتية في تكساس، وهو ما يمثل توسعة مقترحة للمرحلة الأولى المنتجة بالفعل.

وأضافوا أن أدنوك تجري محادثات مع شركة “نيكست ديكيد” الأمريكية للغاز الطبيعي المسال لشراء وحدة معالجة رابعة مقترحة في منشأة ريو جراندي لتصدير الغاز الطبيعي المسال البالغة قيمتها 18 مليار دولار.

وامتنعت أرامكو وأدنوك عن التعليق عندما اتصلت بهما رويترز. وقالت شركة “سيمبرا” للبنى التحتية، وهي شركة تابعة لشركة “سيمبرا” إنها لا تعلق على المسائل التجارية المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير.

ومن المقرر أن تتضاعف قدرة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تقريباً خلال السنوات الأربع المقبلة، لكن العديد من مطوري مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة واجهوا عقبات مالية لإطلاق محطات التصدير المقترحة الخاصة بهم حيث أصبح المستثمرون أكثر تطلباً ووسط ضغوط تنظيمية متزايدة على البنوك للتركيز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ويحاول عملاقا الطاقة استغلال مواردهما من الوقود الأحفوري قدر الإمكان، ومع توقع نمو الطلب على الوقود المبرد بنسبة 50% بحلول عام 2030، فإنهما يستغلان الفرص المتاحة في الولايات المتحدة التي أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. يرسل مجلدات قياسية إلى أوروبا.

وكانت أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وقعتا، بتاريخ 12 تشرين الثاني نوفمبر 2018، اتفاقية إطارية لإيجاد فرص التعاون في قطاع الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال، الذي تتوفر به إمكانات لتعزيز القيمة ونمو الإيرادات في سوق ذات أهمية إستراتيجية لكلا الشركتين.