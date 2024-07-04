بلومبرغ.. أرامكو وأدنوك تبحثان شراء سانتوس الأسترالية

تنوي كلا من أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إلى تقديم عروض لشراء حصص في شركة سانتوس الأسترالية للغاز، وفقا لبلومبرغ.

وبحسب مطلعين على المحادثات، تجري كل من أرامكو وأدنوك تقييمات شاملة لشركة سانتوس كهدف محتمل للاستحواذ.

وتعد هذه الخطوة مدفوعة برغبة الشركتين في الاستفادة من محفظة سانتوس القوية من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في مناطق مثل أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية، والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي القريب من أسواق آسيا سريعة النمو.

وتتمتع سانتوس أيضًا بعمليات غاز تركز على السوق المحلية الأسترالية، بالإضافة إلى أصول نفط تقليدية في ألاسكا. وقد شهدت أسهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 1% في تداولات سيدني هذا العام، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ 24.9 مليار دولار أسترالي (16.7 مليار دولار).