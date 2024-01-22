

أعلنت شركة أرامكو السعودية، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، عن توقيع اتفاقية تحالف مشترك بقيمة تجاوزت 3.3 مليار دولار لتطوير مشروع تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية.

يأتي هذا التحالف بين أرامكو والشركة الإسبانية “تيكنيكاس ريونيداس” ومجموعة “Sinopec Engineering” الصينية “سينوبيك”.



وأكدت “تكنيكاس ريونيداس” في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن الاتفاق يشمل أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، ويشمل بناء منشآت تقطير الغاز الطبيعي المسال في المرحلة الأولى، إضافة إلى المرافق المشتركة في المرحلة الثانية في مشروع “الرياس”، والتي تتضمن مرافق التخزين والتصدير.



وفي إشارة إلى أهمية المشروع، أكدت الشركة الإسبانية أن الاستثمارات الناشئة من هذين العقدين تصل إلى أكثر من 3.3 مليار دولار أمريكي، مع التوزيع النسبي للتحالف بنسبة 65% لـ Técnicas Reunidas و35% لمجموعة Sinopec Engineering.



ويعد مشروع “رياس” أحد المشاريع الكبيرة التي تعتمد عليها أرامكو لتعزيز إمكانيات تجزئة الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد السعودي وتوفير فرص عمل.



تجدر الإشارة إلى أن هذا التحالف يأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة، ويعد المشروع الأول الذي تمنحه أرامكو لشركة “تيكنيكاس ريونيداس” بعد التحالف الاستراتيجي مع مجموعة سينوبك الهندسية.