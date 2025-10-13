أرامكو: قادرون على الإبقاء على الطاقة الإنتاجية القصوى لعام دون تكلفة

(رويترز) – قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أمين الناصر اليوم الاثنين إن الطاقة الإنتاجية القصوى لأرامكو من النفط الخام والبالغة 12 مليون برميل يومياً يمكن الإبقاء عليها لمدة عام بدون أي تكلفة إضافية.

وذكر الناصر أن الطلب على النفط سينمو بما بين 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يومياً هذا العام، ومن 1.2 مليون إلى 1.4 مليون برميل يومياً في العام 2026.

وأضاف خلال منتدى معلومات الطاقة في لندن إن تكلفة الاستخراج في أرامكو لبرميل النفط المكافئ تبلغ دولارين ولبرميل الغاز المكافئ تصل إلى دولار.