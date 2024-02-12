أرامكو السعودية: خارطة استهلاك الطاقة ستتغير في عام ٢٠٢٥

ألقى أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية، الضوء على تغيرات هائلة في مستقبل استهلاك الطاقة. وأكد أن عام 2025 سيشهد تحولًا جذريًا يعتمد على توازن العرض والطلب.

تحدث الناصر عن التزام أرامكو بتوفير الطاقة، مشيرًا إلى جهود الشركة في رفع قدرات الإنتاج وتوسيع نطاق الاستيعاب.

وأكد على أهمية البحث عن مصادر جديدة للطاقة وجذب المستثمرين في مجالات متعددة بما في ذلك الهيدروجين والغاز والنفط.

وفي إشارة إلى تنويع مصادر الطاقة، أكد الناصر على التطورات في مجال الطاقة الشمسية وأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة. وأعلن عن نية الشركة في الاستمرار كشركة إنتاج طاقة واستكشاف إمكانية تأسيس شركات تقنية جديدة، وفق قناة «الإخبارية» الرسمية.

“ونظرًا للإقبال الكبير على الانضمام إلينا، فإننا كمؤسسة متكاملة، نمتلك القدرة على التوسع في أي مجال، مما يعزز مكانتنا محليًا وعالميًا ويضيف قيمة فائقة للشركة. ومن الضروري زيادة الوعي وتوفير المزيد من الفرص داخل الشركة، حيث نتقدم بخطوات ثابتة نحو التطور في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الهيدروجين.”

وختم الناصر حديثه بالكشف عن استراتيجية جديدة للشركة، مؤكدًا أن التفاصيل ستُكشف في الأيام القليلة القادمة، في خطوة تعكس التزام أرامكو بالتطور والابتكار في مجال الطاقة.

فيديو | م. أمين الناصر رئيس شركة أرامكو : في عام 2025 سيتغير الاستهلاك بشكل كامل ويعتمد على العرض والطلب وفقا لاتفاقية عام 2023#المؤتمر_الدولي_لتكنولوجيا_البترول#الإخبارية pic.twitter.com/QdSNSY3Cpc — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 12, 2024