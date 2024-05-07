تعتزم شركة أرامكو السعودية، توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2024، حيث سيكون يوم 14 مايو، هو الموعد المحدد للاستحقاق، حسبما أعلنت الشركة.

أكدت الشركة عن نية توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2024م، بقيمة تبلغ 76.10 مليار ريال، وذلك بمعدل 48 هللة للسهم، وفقًا لسياسة الشركة في توزيع الأرباح المستدامة.

كما وتضاف إلى هذا التوزيع الأساسي، أرباحًا إضافية مرتبطة بالأداء، بقيمة 40.41 مليار ريال، وبواقع 16 هللة للسهم، بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022 و2023.

وفي ما يتعلق بتاريخ الاستحقاق، فقد حُدد يوم 14 مايو 2024م ليكون الموعد الرسمي لاستحقاق تلك الأرباح. وستكون الأهلية للمساهمين المالكين للأسهم في تلك اللحظة المحددة، وفقًا لسجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وذلك في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاي، حيث شهدت انخفاضًا في أرباحها بنسبة 14٪ على أساس سنوي، حيث بلغت الأرباح 102.27 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 119.5 مليار ريال سعودي في الفترة نفسها من العام السابق. تعزى هذه النتائج جزئيًا إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 4٪، والذي يعود جزئيًا إلى تراجع الكميات المباعة من النفط الخام.

#عاجل |#أرامكو_السعودية: 116 مليار ريال توزيعات الأرباح عن المساهمين عن الربع الأول 2024.. وتوقعات ببلوغ إجمالي توزيعات 2024 لـ 466 مليار ريال#أسواق_السعودية#الإخبارية https://t.co/DraFzi2Kdk pic.twitter.com/d6AJNVbast — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 7, 2024