أرامكو تُتم الطرح الثانوي وتعزز قاعدة المستثمرين

أعلنت حكومة المملكة وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم عن إتمام عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تنويع وتوسيع قاعدة مساهمي أرامكو وتعزيز سيولة أسهمها.

وذلك بحسب تصريحات، أمين بن حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية، الذي أوضح، أن الطرح يحقق أهدافًا استراتيجية من خلال استقطاب مستثمرين دوليين ومحليين جدد، مما يعزز سيولة أسهم الشركة بشكل أكبر.

وعبّر الناصر عن فخره بالترحيب بالمساهمين الجدد من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن نجاح هذا الطرح يعكس الأداء التشغيلي والمالي القوي للشركة منذ الطرح العام الأولي في عام 2019، إضافة إلى الاعتراف الدولي المتزايد بقوة الشركة التنافسية وإستراتيجيتها للنمو طويل الأمد.

بالإضافة إلى نموّنا على المدى البعيد عبر محفظة عالمية آخذة في التوسع. ويسلّط الضوء كذلك على الثقة في قدرتنا على التنفيذ الناجح لأعمالنا عبر سلسلة قيمة الطاقة في قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق المتكامل ومصادر الطاقة الجديدة بما في ذلك المشاريع منخفضة الكربون”.

الأرقام والحقائق

قامت الحكومة ببيع 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة، وهو ما يمثل حوالي 0.64% من الأسهم المصدرة.

يعد هذا الطرح الأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000، وأكبر عملية طرح أسهم في منطقة الشرق الأوسط بعد الطرح العام الأولي لأرامكو في 2019.

بلغت إجمالي متحصلات الحكومة من الطرح 42.10 مليار ريال سعودي (11.23 مليار دولار أمريكي)، مع إمكانية زيادة المتحصلات إلى 46.31 مليار ريال سعودي (12.35 مليار دولار أمريكي) في حال ممارسة خيار التخصيص الإضافي بالكامل.

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 27.25 ريال سعودي لكل سهم.

دور المستشارين والمديرين

لتنفيذ الطرح بنجاح، تم تعيين مجموعة من المستشارين الماليين المستقلين والمنسقين الدوليين ومديري سجل الاكتتاب:

المستشارون الماليون المستقلون : إم. كلاين آند كومباني وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي.

: إم. كلاين آند كومباني وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي. المنسقون الدوليون ومديرو سجل الاكتتاب : سيتي جروب العربية السعودية، جولدمان ساكس العربية السعودية، إتش إس بي سي العربية السعودية، جي بي مورغان العربية السعودية، ميريل لينش المملكة العربية السعودية، مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية.

: سيتي جروب العربية السعودية، جولدمان ساكس العربية السعودية، إتش إس بي سي العربية السعودية، جي بي مورغان العربية السعودية، ميريل لينش المملكة العربية السعودية، مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية. مديرو سجل الاكتتاب المحليين : شركة الراجحي المالية، كريديت سويس العربية السعودية، المجموعة المالية-هيرميس السعودية، الرياض المالية، السعودي الفرنسي كابيتال.

: شركة الراجحي المالية، كريديت سويس العربية السعودية، المجموعة المالية-هيرميس السعودية، الرياض المالية، السعودي الفرنسي كابيتال. مديرو سجل الاكتتاب الدوليون : بي إن بي باريباس، بي أو سي آي آسيا المحدودة، شركة الصين الدولية كابيتال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة.

: بي إن بي باريباس، بي أو سي آي آسيا المحدودة، شركة الصين الدولية كابيتال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة. مدير الاكتتاب للطرح : شركة الأهلي المالية.

: شركة الأهلي المالية. جهات الاستلام : البنك السعودي الأول، مصرف الإنماء، البنك العربي الوطني، البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي.

: البنك السعودي الأول، مصرف الإنماء، البنك العربي الوطني، البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي. مدير الاستقرار السعري: ميريل لينش المملكة العربية السعودية.