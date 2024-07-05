أرامكو تنفي عرض سانتوس وتخفض سعر نفطها لآسيا

قالت شركة أرامكو السعودية في بيان إن “التقارير الإعلامية التي ذكرت أن الشركة تدرس تقديم عرض للاستحواذ على حصص في شركة سانتوس الأسترالية لإنتاج الغاز غير دقيقة”، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وكانت وكالة “بلومبيرغ نيوز” ذكرت أن “أرامكو السعودية” وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرسان بشكل منفصل، التقدم بعروض استحواذ على حصص في شركة “سانتوس” الأسترالية للغاز.

من جهة أخرى، قالت شركة أرامكو السعودية في بيان، “إن المملكة، أكبر مُصدر للنفط، خفضت سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه لآسيا في آب / أغسطس ليصبح بعلاوة 1.80 دولار للبرميل فوق متوسط ​​عمان/دبي”.

ويمثل ذلك انخفاضا بمقدار 60 سنتاً عن سعر تموز / يوليو مقابل عمان/دبي والذي كان بعلاوة قدرها 2.40 دولار للبرميل.