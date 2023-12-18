دخلت مصفاة “ينبع” رابع منشأة تابعة لأرامكو السعودية شبكة “المنارات الصناعية” المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.

و تتفرّد أرامكو السعودية من بين جميع شركات الطاقة العالمية بامتلاكها أكثر من منشأتين ضمن شبكة “المنارات الصناعية”، لتنضم “ينبع” إلى معمل بقيق لمعالجة وتركيز النفط الخام، ومعمل الغاز في العثمانية، ومرافق إنتاج النفط في خريص.

وأرامكو السعودية هي الوحيدة من بين شركات الطاقة العالمية التي يتم تمثيلها بأكثر من منشأتين.

ويأتي إدراجها نظرا لتطبيقها الفعّال للتقنيات المتطورة التي تسعى لتوفير العديد من الفوائد التشغيلية والتجارية والبيئية.

و قالت شركة أرامكو في بيان صحفي لها، أن هذا الإنجاز يُعد اعترافًا بتطبيق مصفاة ينبع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتطورة على نطاق واسع.

وتُعد مصفاة ينبع واحدة من بين 21 منشأة جديدة مُدرجة ضمن الشبكة العالمية المرموقة، والتي تضم حتى الآن 153 منشأة تصنيع حول العالم.

وقال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للتصنيع العالمي في أرامكو السعودية، الأستاذ إبراهيم البوعينين: ” لقد نجحنا في تسخير الثورة الصناعية الرابعة في مصفاة ينبع بما أسهم في تحسين الأرباح، وزيادة الإنتاج، وتوسيع القدرة على المعالجة، وفي الوقت نفسه تقليل استهلاك الطاقة، وإنتاج النفايات، وانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وبحسب معايير المنتدى، يتم النظر في إدراج مرافق التصنيع في الشبكة العالمية فقط إلى المرافق التي تثبت تبنّيها الناجح لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على نطاق واسع. وتُعد مصفاة ينبع رابع منشأة يتم إدراجها في هذه الشبكة لتنضم إلى معمل بقيق لمعالجة وتركيز النفط الخام، ومعمل الغاز في العثمانية، ومرافق إنتاج النفط في خريص.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن إدراج مصفاة ينبع ضمن شبكة “المنارات الصناعية”، تقديرًا لجهودها في التطبيق لتطبيقها الفعّال للتقنيات المتطورة التي تسعى لتوفير العديد من الفوائد التشغيلية والتجارية والبيئية.