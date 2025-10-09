أرامكو تفوز بأرفع جائزة في العالم بمجال الطاقة

فازت شركة أرامكو السعودية بجائزة وتصنيف “الشركة عالية الأداء” التي تمنحها ويليس تاورز واتسون، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في مجال إدارة شؤون الموظفين والأفراد.

وتسلم الجائزة النائب الأعلى للرئيس للموارد البشرية فيصل الحجي، ويأتي تكريم أرامكو، عملاق النفط السعودي، ضمن 29 شركة فقط على مستوى العالم، من بين 500 عميل عالمي لشركة ويليس تاورز واتسون، وامتاز جميعهم في مجال تجربة الموظف، لتصبح أرامكو أول شركة كبرى في قطاع النفط والغاز، وأول شركة مقرها في الشرق الأوسط، تحقق هذا الإنجاز؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وقال الحجي إن الجائزة تمثّل شهادة على توفّر بيئة عمل متميزة للموظفين، وجعل التزامهم ممكنًا لهذا التكريم.

من جانبها؛ قالت رئيسة قطاع الصحة والعوائد والمسار الوظيفي في شركة ويليس تاورز واتسون، جولي غيباور، في كلمتها خلال حفل التكريم: “إن إنجاز أرامكو السعودية لا يعكس مستوى الأداء العالمي لها فحسب، بل يجسّد أيضًا جهودًا عميقة ومستدامة في الاستماع إلى الموظفين وتهيئة بيئة تمكّنهم من الازدهار، فهذا التكريم لا يُمنح إلا للمؤسسات التي تضع الإنسان في صميم نجاحها بشكل دائم، وأرامكو السعودية هي مثال واضح على ذلك”.

وأضافت إن المؤسسات تتجاوز حدود التوقعات لتبني بيئات تُلهم على الصمود، وتُحفّز على الابتكار، وتدعم الأداء العالي المستدام.

ومنذ عام 2018، تتعاون أرامكو السعودية مع شركة ويليس تاورز واتسون لإجراء استبيانات مستقلة تقيس ما يهم الموظفين، إذ يقدم موظفو الشركة ملاحظاتهم في “استبيانات تجربة الموظفين” نصف السنوية بالغة الأهمية، وفي أحدث استبيان لتجربة الموظفين، حققت أرامكو السعودية أعلى نسبة مشاركة في تاريخها بلغت نحو 88%، وهو إنجاز يعكس الثقة التي يوليها الموظفون للشركة والتزامهم تجاهها.

وترتكز النتائج على 6 محركات أساسية ثابتة؛ هي إجراءات مؤسسية تهدف إلى الاستجابة المباشرة لاحتياجات الموظفين، وجهود قيادية واضحة على جميع المستويات، وجهود منسقة عبر مختلف قطاعات الأعمال، وتفاني “أبطال تجربة الموظف” الذين يعملون كمناصرين للتغيير، والسعي لتمكين آلاف القادة بهدف دعم فرق العمل لديهم بشكل أفضل، وإيمان راسخ بأن كل صوت له قيمة.

وفي عام 2024، بلغت أرامكو السعودية محطة مهمة في هذا المجال حين توسعت استبيانات تجربة الموظفين لتشمل 30 شركة تابعة مملوكة لها بالكامل حول العالم، وهذا يعني أن جائزة “الشركة عالية الأداء” لا تمثل تكريمًا لأرامكو السعودية داخل المملكة فحسب، بل أيضًا إقرارًا بالقوة والمرونة والوحدة التي يتحلى بها موظفوها عالميًا.

ولا يتمحور التكريم حول الجائزة في حد ذاتها، بل حول ما تمثله من قيم مشتركة، والتزام، وطاقة يضفيها الموظفون الذين يشكّلون جوهر أرامكو السعودية، ومن خلال المحافظة على التفاعل والاستجابة لاحتياجات الموظفين، وعلى إثره أرست أرامكو السعودية معيارًا عالميًا لتجربة الموظف.

وتسعى أرامكو السعودية إلى تهيئة بيئات عمل يشعر فيها الموظفون بالتفاعل والدعم والتحفيز.

وبينما تحتفي أرامكوا بالتكريم، تؤكد مجددًا أن تجربة الموظف ليست محطة نهائية، بل رحلة متواصلة، تطمح لإبقاء أرامكو السعودية في موقعها كواحدة من أفضل أماكن العمل والحياة في العالم.

ونظّمت أرامكو “سلسلة محاضرات الرؤى العالمية” في مركز بلازا للمؤتمرات بالظهران، واستضافت الفعالية جولي غيباور التي ألقت كلمة رئيسة حول المشهد المتطور لتجربة الموظف.

وشهدت الجلسة، التي حضرها أكثر من 700 مشارك حضوريًا وافتراضيًا، تسليط الضوء على أهمية تصنيف “الشركة عالية الأداء” وتعزيز دور أرامكو السعودية رائدة في الممارسات المتمحورة حول الموظف.

ويؤكد حرص أرامكو السعودية على الاستثمار في القيادة الفكرية عبر “سلسلة محاضرات الرؤى العالمية” وأن تجربة الموظف ليست إنجازًا عابرًا، بل تعبير عن سعي مستمر.

وتشكل جائزة “الشركة عالية الأداء”، إلى جانب محاضرات الرؤى العالمية، دليلًا حيًا على سعي أرامكو السعودية ببناء واحدة من أفضل بيئات العمل في العالم.