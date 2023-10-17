فادي طنّوس by فادي طنّوس

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أرامكو تدرس استثمارات إضافية في الغاز الطبيعي المسال

تدرس أرامكو السعودية المزيد من الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال لتعزيز خططها لتصبح لاعبا رائدا في السوق.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، أن الشركة تدرس ضخ المزيد من الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وقال الناصر في منتدى معلومات الطاقة في لندن اليوم الثلاثاء “ندرس استخدام الغاز في المملكة للهيدروجين الأزرق والغاز الطبيعي المسال، ونبحث استثمارات إضافية لنكون طرفا رائدا في الغاز الطبيعي المسال”.

وأضاف الناصر أن خطة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027 على الطريق الصحيح.

وتابع: “إذا أردنا زيادة إنتاج النفط فسنكون قادرين على القيام بذلك في غضون أسبوعين”.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، قال إن الطاقة التقليدية مستمرة لأن تكون المنتج الأساسي في السوق، وتستحوذ حاليا على نسبة 95% من إجمالي الإمدادات المتاحة.

وأوضح الناصر في كلمته على هامش مشاركته في أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، أن مصادر الطاقة المتجددة تظهر نموا كبيرا ولكنها تبدأ من قاعدة متواضعة، حيث 5% فقط من مجموعة إمدادات الطاقة حول العالم حاليا.

وأضاف: “بعد جائحة كورونا لم تكن هناك طاقة كافية لتلبية الطلب العالمي مما أدى لارتفاع الأسعار”.

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