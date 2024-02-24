أرامكو تختار شركات المقاولات لمشروع غاز بـ 10 مليارات دولار

اختارت شركة “أرامكو السعودية” شركات مقاولات لتنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء (EPC) في مرحلة التوسعة الثالثة لشبكة نظام الغاز الرئيسية (MGS-3) في المملكة العربية السعودية، كما ذكر موقع “ميد”.

وقامت أرامكو بتقسيم أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في مشروع MGS-3 المقدر بـ 10 مليارات دولار إلى 17 حزمة. وتتضمن الحزمتان الأوليتان تحديث أنظمة ضغط الغاز الحالية وتركيب ضواغط غاز جديدة.

وتتعلق الحزم الـ 15 الأخرى بمد خطوط أنابيب لنقل الغاز عبر مواقع مختلفة في المملكة.

وقد أصدرت أرامكو خطابات نوايا لشركات المقاولات التالية للحصول على 16 حزمة لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لمشروع MGS-3:

الحزمة 1 – الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية (الصين)

الحزمة 2 – سيبكو (الصين)

باقات 3 + 12 – الغاز العربية (المملكة العربية السعودية)

الباقات 4 + 9 – مابا (تركيا)

الحزم 6 + 7 – سينوبك للخدمات البترولية (الصين)

الحزم 8 – لارسن وتوبرو للطاقة الهيدروكربونية (الهند)

الباقات 10 + 14 – نسما وشركاهم (المملكة العربية السعودية)/ سيسيم (إيطاليا)

الحزم 13 + 15 + 17 – نقل الطاقة كالباتارو (الهند)

الحزمة 5 – بن قريعة (المملكة العربية السعودية)

الحزمة 11 – ماكس شترايخر (ألمانيا)

وقالت مصادر لموقع “ميد” إنه من المتوقع أن يتم منح العقود الرسمية “في وقت لاحق من هذا الربع”.

وأضافت المصادر أن الحزمة 16، التي كانت في الأصل جزءاً من عملية المناقصة لمشروع MGS-3، تم طرحها كمناقصة منفصلة من قبل أرامكو.

ولم تستجب أرامكو لطلب “ميد” للتعليق على هذه المعلومات.

وتم بناء نظام الغاز الرئيسي الأصلي (MGS) في السبعينيات وبدأ تشغيله في عام 1982. ومنذ ذلك الحين، تقوم أرامكو بتزويد عملائها بالغاز الطبيعي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عبر الشبكة، وتقوم بشكل أساسي بتوجيه الغاز المصاحب من الغوار وحقول النفط الأخرى.

وقد نفذت أرامكو مشاريع لزيادة إنتاجها من الغاز غير المصاحب على مدى العقد الماضي، وسط ارتفاع الطلب على الغاز من القطاعين الصناعي والمنزلي في المملكة العربية السعودية. وأطلقت مرحلة التوسعة الثانية لـ MGS (MGS-2) في عام 2015.

وفازت شركة المقاولات المحلية “أركاد للهندسة والانشاء” بحزم خطوط الأنابيب الرئيسية الثلاث لـ MGS-2، بقيمة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، في أوائل عام 2016.

وتم الانتهاء من أعمال الهندسة والتوريد والبناء في عام 2021، مما أدى إلى زيادة قدرة معالجة ونقل الغاز في شبكة الغاز الرئيسي من 8.4 مليار قدم مكعب يومياً إلى 12.5 مليار قدم مكعب يومياً.