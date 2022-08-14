أرامكو تحقق أرباحاً قياسية بـ 329,7 مليار في 6 أشهر وتوزع 70,3 مليار نقداً في الربع الثاني

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” اليوم نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022.

وحققت الشركة ارتفاعًا في صافي الدخل بنسبة 90% على أساس سنوي، وأعلنت عن توزيعات أرباح قدرها 70,3 مليار ريال (18,8 مليار دولار) وذلك عن الربع الثاني من عام 2022، من المقرر دفعها خلال الربع الثالث.

وسجلت ” أرامكو” رقماً قياسياً جديداً في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب عام 2019، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير.

وبينت الشركة أنها حققت أرباحاً قياسية بلغت 181,6 مليار ريال (48,4 مليار دولار) بارتفاع 90,1% في الربع الثاني مقابل 95,5 مليار ريال (25,5 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، و329,7 مليار ريال (87,9 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022 بارتفاع 86,3% مقابل 176.9 مليار ريال (47,2 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت هذه الزيادة في هاتين الفترتين في المقام الأول نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، والكميات المباعة، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول من العام 2022.





244,7 مليار ريال التدفقات النقدية الحرة

كما شهدت التدفقات النقدية الحرة زيادة نسبتها 53% لتصل إلى 129,8 مليار ريال (34,6 مليار دولار) في الربع الثاني مقابل 84,7 مليار ريال (22.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، و 244,7 مليار ريال (65,2 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، مقابل 153.2 مليار ريال (40.9 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، وتُعزى هذه الزيادة بشكلٍ رئيس إلى ارتفاع السيولة النقدية من الأنشطة التشغيلية.

وتواصل الشركة تعزيز مركزها المالي للمحافظة على تصنيفٍ ائتماني عالٍ للاستثمار في مختلف دورات السوق، وقد انخفضت المديونية إلى 7,9% في 30 حزيران / يونيو 2022، مقارنة مع 14,2% في 31 كانون الأول / ديسمبر 2021، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية، وذلك بسبب الأرباح القوية وتحسّن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

كما تواصل الشركة تحسين تكاليف التمويل حيث تم سداد دفعة مقدمة جزئية إلى صندوق الاستثمارات العامة من الديون الخاصة بصفقة الاستحواذ على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” في عام 2020، وقد أدّى ذلك إلى خفض المبالغ الأصلية لسندات الأمر المستحقة بمقدار 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، بالإضافة إلى التخفيض البالغ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في الربع الأول من عام 2022.





توزيعات أرباح

وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح بلغت 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار) عن الربع الثاني من المقرر دفعها خلال الربع الثالث من عام 2022، وذلك إلى جانب ما تم الإفصاح عنه سابقاً في التقرير السنوي لعام 2021، حيث وزّعت الشركة منحة أسهم مجانية على المساهمين خلال الربع الثاني من عام 2022، بمعدل سهم مجاني واحد لكل عشرة أسهم مملوكة، وتهدف الشركة إلى المحافظة على توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة، بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنتائج المالية الأساسية.

وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 25% إلى 35,1 مليار ريال سعودي (9.4 مليار دولار) في الربع الثاني، وبنسبة 8% إلى 63.5 مليار ريال (16.9 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع الفترات نفسها في عام 2021. وتستمر أرامكو السعودية في استكشاف استثمارات لاغتنام فرص النمو، وإحراز تقدم في التكامل الإستراتيجي لقطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتوسيع أعمالها في مجال الكيميائيات، وتطوير الفرص المتاحة في الأعمال منخفضة الكربون.

وقدمت الشركة أيضاً أداءً موثوقاً في مجال التنقيب والإنتاج، حيث بلغ متوسط إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية 13.6 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم خلال الربع الثاني من عام 2022، وتواصل الشركة العمل على زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام من 12 مليون برميل في اليوم إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027.

وحافظت أرامكو السعودية على سجلّها القوي في موثوقية الإمدادات، حيث بلغت نسبة موثوقية تسليم شحنات النفط الخام والمنتجات الأخرى 99,8% في الربع الثاني من عام 2022.





تقدّم في برنامج توسعة شبكة الغاز

وتواصل الشركة إحراز التقدّم في برنامج توسعة شبكة الغاز بهدف زيادة الإنتاج، مع استمرار أعمال الإنشاءات والتصاميم الأولية لمعمل غاز الجافورة، وتبلغ طاقة المعالجة المقررة للمرفق 3,1 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام، ومن المتوقع أن يتم تطوير أعمال الإنشاءات في المعمل على مرحلتين حتى عام 2027، ويُتوقع أن يبدأ حقل الجافورة الإنتاج في عام 2025، وستزيد شحنات الغاز الطبيعي تدريجيًا لتصل إلى معدل مستدام يبلغ 2,0 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً بحلول عام 2030، مما سيوفر اللقيم اللازم لإنتاج الهيدروجين والأمونيا، ويساعد في تلبية الطلب المحلي المتزايد المتوقع على الطاقة.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، إن نتائج الشركة القياسية للربع الثاني تعكس زيادة الطلب على منتجاتنا، خاصة وأننا مورّد منخفض التكلفة ومن بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية بأعمال التنقيب والإنتاج في قطاع الطاقة.

وأضاف أنه رغم استمرار تقلبات الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين القائمة، تؤكد الأحداث التي شهدها النصف الأول من هذا العام نظرتنا بأن مواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة ضرورية من أجل المساعدة في ضمان استمرارية إمداد الأسواق بشكلٍ جيد، وتسهيل عملية التحوّل المنظم للطاقة، متوقعاً أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير.

وأبان الناصر في حين أن هناك حاجة حقيقية في الوقت الراهن لضمان أمن إمدادات الطاقة، فإن الأهداف المناخية تبقى ذات أهمية بالغة، وذلك ما دعا أرامكو السعودية للعمل على زيادة الإنتاج من مختلف مصادر الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والغاز، ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأزرق.

وأكد المهندس الناصر أننا نعمل على تطوير أكبر برنامج رأسمالي في تاريخنا، ونهجنا هو الاستثمار في الطاقة الموثوقة والبتروكيميائيات اللتين يحتاجهما العالم، بالإضافة إلى تطوير حلول منخفضة الانبعاثات الكربونية، تساعد في عملية تحوّل الطاقة على نطاق أوسع.

من جهة أخرى، بلغت الشركة مراحل متقدمة من الأعمال الإنشائية لمشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، مع اقتراب مرحلة الحقن من الاكتمال. ومن المتوقع أن يوفّر سعة تخزينية عند اكتماله تصل إلى 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسة بحلول عام 2024، وهو أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، مما يساعد على إدارة التغيرات الموسمية في الطلب، وبالتالي تحسين استخدام الأصول، وخفض التكاليف.