أرامكو السعودية تتطلع لشراء مشروع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة

تجري أرامكو السعودية مناقشات مع مطوري الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين لشراء حصة في أحد مشاريع الغاز، بالإضافة إلى توقيع صفقة طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من منشأة تصدير مقترحة أخرى، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن مصادر قريبة من المحادثات.

أرامكو أكبر شركة نفط في العالم

وتسعى أرامكو، أكبر مصدر للخام في العالم وأكبر شركة نفط في العالم، إلى القيام بدور أكبر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وأعمال التجارة فيه.

حصة أقلية في شركة MidOcean Energy

وفي الخريف الماضي، دخلت أرامكو السعودية أعمال الغاز الطبيعي المسال العالمية من خلال توقيع صفقة لشراء حصة أقلية في شركة الغاز الطبيعي المسال MidOcean Energy، التي كانت بصدد الاستحواذ على حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال.

وفقا لـ “Oil price”، سيكون الدخول في تجارة الغاز الطبيعي المسال عملا مربحا آخر لشركة النفط السعودية العملاقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن ينمو في السنوات المقبلة مع تخلي أوروبا عن الغاز الروسي، وتتطلع آسيا إلى استخدام المزيد من الغاز الطبيعي بدلا من الفحم.

محادثات مع شركة تيلوريان

وتجري أرامكو حاليا محادثات مع شركة تيلوريان الأمريكية لشراء حصة في منشأة دريفتوود لتصدير الغاز الطبيعي المسال بالقرب من بحيرة تشارلز بولاية لويزيانا، وفقا لمصادر رويترز، التي أضافت أن ممثلي شركة النفط السعودية العملاقة زاروا موقع المشروع 3 مرات هذا العام.

وبشكل منفصل، تجري أرامكو السعودية أيضا محادثات مع شركة نيكست ديكيد الأمريكية لتطوير الغاز الطبيعي المسال لإبرام صفقة شراء غاز طبيعي مسال طويلة الأجل من خط خامس مقترح في مشروع ريو جراندي، وفقا لمصادر رويترز.