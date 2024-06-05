فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطاقةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسشركات

أرامكو السعودية تتطلع لشراء مشروع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة

تجري أرامكو حاليا محادثات مع شركة تيلوريان الأمريكية لشراء حصة في منشأة دريفتوود لتصدير الغاز الطبيعي المسال بالقرب من بحيرة تشارلز بولاية لويزيانا

فريق التحرير by فريق التحرير

تجري أرامكو السعودية مناقشات مع مطوري الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين لشراء حصة في أحد مشاريع الغاز، بالإضافة إلى توقيع صفقة طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من منشأة تصدير مقترحة أخرى، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن مصادر قريبة من المحادثات.

أرامكو أكبر شركة نفط في العالم

وتسعى أرامكو، أكبر مصدر للخام في العالم وأكبر شركة نفط في العالم، إلى القيام بدور أكبر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وأعمال التجارة فيه.

أرامكو

حصة أقلية في شركة MidOcean Energy

وفي الخريف الماضي، دخلت أرامكو السعودية أعمال الغاز الطبيعي المسال العالمية من خلال توقيع صفقة لشراء حصة أقلية في شركة الغاز الطبيعي المسال MidOcean Energy، التي كانت بصدد الاستحواذ على حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال.

وفقا لـ “Oil price”، سيكون الدخول في تجارة الغاز الطبيعي المسال عملا مربحا آخر لشركة النفط السعودية العملاقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن ينمو في السنوات المقبلة مع تخلي أوروبا عن الغاز الروسي، وتتطلع آسيا إلى استخدام المزيد من الغاز الطبيعي بدلا من الفحم.

محادثات مع شركة تيلوريان

وتجري أرامكو حاليا محادثات مع شركة تيلوريان الأمريكية لشراء حصة في منشأة دريفتوود لتصدير الغاز الطبيعي المسال بالقرب من بحيرة تشارلز بولاية لويزيانا، وفقا لمصادر رويترز، التي أضافت أن ممثلي شركة النفط السعودية العملاقة زاروا موقع المشروع 3 مرات هذا العام.

وبشكل منفصل، تجري أرامكو السعودية أيضا محادثات مع شركة نيكست ديكيد الأمريكية لتطوير الغاز الطبيعي المسال لإبرام صفقة شراء غاز طبيعي مسال طويلة الأجل من خط خامس مقترح في مشروع ريو جراندي، وفقا لمصادر رويترز.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...