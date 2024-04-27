تستعد شركة أرامكو السعودية، واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الطاقة والكيميائيات، لاستكشاف فرص إنشاء مشروع مشترك في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) مع شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة الصينية (رونغشنغ).

وقعت الشركتان مؤخرًا اتفاقية إطارية للتعاون، تتضمن استحواذ “رونغشنغ” على حصة بنسبة 50% في “ساسرف”. كما تمهّد هذه الاتفاقية لتطوير مشروع توسعة لتحويل السوائل إلى منتجات كيميائية في ساسرف، بالإضافة إلى احتمالية استحواذ أرامكو السعودية على حصة بنسبة 50% في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية لتطوير مشروع توسعة في تحويل السوائل إلى كيميائيات في “ساسرف”، مما يمثل فرصة لأرامكو السعودية ورونغشنغ لتعزيز تواجدهما في قطاع البتروكيميائيات في المملكة العربية السعودية والصين.

وفي تعليق على هذا التطور، أكد محمد بن يحيى القحطاني، رئيس قسم التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية: “تعكس هذه الاتفاقية تطلعنا لتعزيز استراتيجيتنا المتمثلة في تحويل السوائل إلى كيميائيات، بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي رونغشنغ، في السوقين السعودية والصينية.”

يُذكر أن أرامكو السعودية قد امتلكت حصة بنسبة 10% في رونغشنغ في يوليو 2023، من خلال شركتها التابعة أرامكو لما وراء البحار، وهي شركة مقرّها في هولندا.

وتمتلك رونغشنغ حاليًا حصة بنسبة 100% في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات المحدودة، التي تدير مجمعًا لإنتاج العطريات، بالإضافة إلى مشروع مشترك لإنتاج حمض التريفثاليك المنقّى.