فريق التحرير by فريق التحرير

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أرامكو السعودية تلتزم بمستوى إنتاج مستدام عند 12 مليون برميل يوميًا

تقوم أرامكو بتحديث توجيهاتها للإنفاق الرأسمالي بناءً على نتائج العام 2023، التي ستعلن في مارس المقبل

فريق التحرير by فريق التحرير

في خطوة تعكس التزامها بالتوجيهات الرسمية، أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم أنها ستحتفظ بمستوى الإنتاج القصوى المستدام عند 12 مليون برميل يوميًا، وذلك بناءً على توجيه من وزارة الطاقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بالنظام الهيدروكربوني الصادر بالمرسوم الملكي، حيث يتم تحديد مستوى الإنتاج بناءً على معايير محددة.

وتشير المعلومات إلى أن هذا القرار يسهم في تحقيق استدامة الإنتاج وضمان استفادة قطاع الطاقة الوطني.

من المقرر أن تقوم أرامكو بتحديث توجيهاتها للإنفاق الرأسمالي بناءً على نتائج العام 2023، التي ستعلن في مارس المقبل، مما يعزز التفاعل الشديد بين الشركة والتطورات الاقتصادية والطاقة العالمية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...