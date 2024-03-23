أرامكو السعودية وشركة هندية تلغيان عقداً بقيمة 40.6 مليون دولار

أعلنت شركة ويلسبون الهندية لصناعة أنابيب الصلب إن شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة التابعة لها وشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو السعودية ألغتا عقدا بقيمة 3.39 مليار روبية (40.6 مليون دولار)، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وحصلت الشركة التابعة لويلسبون على عقد تصنيع وتوريد أنابيب من الصلب لمدة ثمانية أشهر في يناير كانون الثاني.

وتمثل الصفقة ثلاثة بالمئة من إجمالي قيمة العقود التي أعلنتها أرامكو السعودية لصالح ويلسبون في السنة المالية 2023-2024، والتي تبلغ نحو 98 مليار روبية.

ولم تكشف ويلسبون عن سبب إلغاء العقد، لكنها قالت إن ذلك لن يؤثر على خطط التشغيل الخاصة بها.

وسجلت الشركة في فبراير شباط قفزة في أرباحها المجمعة في الربع الثالث تجاوزت اثني عشر مثلا، ومنها أرباح الشركات التابعة، مدعومة بالطلب القوي على أنابيبها في مختلف القطاعات.