أعلنت شركة أرامكو، اليوم، عن توسيع برنامجها الإستراتيجي للتوطين، من خلال توقيع 40 اتفاقية شراء مؤسسية بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي مع موردين محليين في المملكة العربية السعودية.



هذه الاتفاقيات التي تم توقيع على أرضمعارض الظهران، تهدف إلى تعزيز منظومة سلاسل الإمداد المحلية في أرامكو السعودية، و زيادة مرونة الشركة وموثوقيتها في تلبية الطلب المتزايد لعملائها.

كما أنها توفّر للمورّدين رؤية طويلة المدى للطلب تمكّنهم من تحقيق النمو المستقبلي وتعزيز جهود التوطين، بالإضافة لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) باعتباره مبادرة رائدة تهدف إلى تحفيز نمو اقتصاد مزدهر، وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للسعوديين.

وفي تصريح للنائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، وائل الجعفري، وفق بيان صحفي حصلت “أريبيان بزنس”على نسخة منه، أشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستعزز سلسلة القيمة المحلية وتزيد من مرونة منظومة الإمداد لدى الشركة، مما يسهم في ضمان استمرارية الأعمال.

وتمثّل هذه الاتفاقيات علامة فارقة في مسار برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) وتتيح الفرصة لشركائنا للاستفادة من بيئة أعمال أكثر فاعلية وتنوعًا”. وتغطي اتفاقيات الشراء الجديدة شركات في قطاعات عديدة، كما تشمل توريد مجموعة متنوّعة من المنتجات، بما في ذلك السلع الإستراتيجية، مثل المعدات الكهربائية، ومعدات الحفر.

بالإضافة إلى ذلك، قامت أرامكو السعودية بتوقيع مذكرتي تفاهم مع شركاء إستراتيجيين للتعاون في مجال التوطين وتطوير سلاسل الإمداد، مما يبرز التزام الشركة بتعزيز القيمة المُضافة في المملكة.