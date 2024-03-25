أرامكو السعودية تبحث عن فرص جديدة مع الصينيين

في خطوة تعكس رؤية مستقبلية لتوسيع الشراكات الدولية، أعلن رئيس أرامكو السعودية، المهندس أمين حسن الناصر، اليوم، عن خطط الشركة الطموحة لتعزيز التعاون مع الشركاء الصينيين.

وجاءت تصريحات الناصر خلال مشاركته في منتدى التنمية الصيني المقام في بكين، حيث تطرق إلى إمكانات دعم العولمة الاقتصادية الشاملة من خلال بناء علاقات أوثق مع الشركاء في الصين.





كما تحدث الناصر في كلمة استعرض فيها المجالات التي يمكن أن تعزز التعاون بين أرامكو السعودية وشركائها الصينيين، مع التركيز على تقنيات الحد من الانبعاثات، وتطوير المواد، وقطاع المواد الكيميائية.



وبشأن قوة العلاقة بين أرامكو السعودية والصين، قال الناصر: “تمكّنت الصين في العقود الأخيرة من تحقيق إنجازات مذهلة هي موضع إعجاب كبير بالنسبة لنا، وخاصة نموها الاقتصادي الملحوظ وقدرتها على مواجهة العديد من التحديات. ولا تزال أرامكو السعودية على هدفها الراسخ بأمن الطاقة في الصين على المدى البعيد، ما سيدفع بالمزيد من النمو والتنمية في هذا البلد الكبير”.



كما أكد أن أرامكو السعودية تسعى جاهدة لتكون الشريك الأول في رحلة التنمية الاقتصادية في الصين.



وفيما يتعلق بأنشطة أرامكو السعودية المستقبلية في الصين، تحدث الناصر على أهمية التركيز على فرص الاستثمار والتعاون التي تظهر مع تحقيق الصين لتنمية ذات جودة عالية.



وفي مجال المواد الكيميائية، أشار الناصر إلى أهمية السوق الصينية وتوقعات النمو الكبيرة في هذا القطاع، مؤكدًا على الجهود المشتركة المتوقعة لتعزيز الإنتاج والابتكار.



وبالنسبة إلى التعاون للحدّ من الانبعاثات، أكد الناصر أهمية التوافق بين استراتيجيات الصين وأرامكو في هذا المجال، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والابتكار.



وفيما يتعلق بالتقنيات الصناعية، أشار الناصر إلى أن هناك فرص جذابة للتعاون بين أرامكو السعودية والصين، خاصة في مجال رأس المال الجريء ليصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على الابتكار الصناعي، والتقنيات الثورية، والاستدامة. كما أن هناك فرص جذابة للصين وأرامكو السعودية للتعاون في كل هذه المجالات والابتكار الصناعي والاستدامة.





وحول وجود أرامكو السعودية في قطاع المواد الكيميائية في الصين، قال الناصر: “وتُعد الصين بالفعل قوة تمثّل 40% من حجم المبيعات العالمية في مجال الكيميائيات، فيما حازت أرامكو السعودية مكانة كبيرة أيضًا في هذا المجال، مع حصة الأغلبية في شركة سابك، وهي شركة عالمية رائدة. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى خططنا لرفع الإنتاج من أعمال تحويل السوائل إلى مواد كيميائية إلى أربعة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.

وأضاف، أعتقد أن الأهداف الإستراتيجية للصين ولأرامكو السعودية في مجال المواد الكيميائية متوافقة تمامًا. وقد شهدنا إجراءات مبكرة لأرامكو السعودية على أرض الواقع خلال العام الماضي حيث كانت هناك اتفاقيتين لاستثمارات بمليارات الدولارات في مجال تحويل السوائل إلى كيميائيات في الصين.

ونحن نطور حاليًا فرصًا استثمارية إضافية مع شركائنا الصينيين للمساعدة في بناء قطاع كيميائي رائد عالميًا”.

وختم الناصر كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين أرامكو السعودية والشركاء الصينيين في مجالات التقنيات الصناعية والابتكار والاستدامة، مشيرًا إلى أن هناك فرصاً جديدة ومثيرة تنتظر الطرفين في السنوات القادمة.